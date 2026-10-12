Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися кровними родичками (ФОТО)

Американська акторка Сідні Свіні, відома за серіалами "Ейфорія" та "Білий лотос", має несподіваний родинний зв’язок з легендою Голлівуду Мерилін Монро. Спільного предка двох зірок виявили дослідники генеалогічної платформи MyHeritage.

Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися родичками

Як Сідні Свіні пов’язана з Мерилін Монро

За результатами дослідження, акторки є дев’ятиюрідними сестрами з різницею в одне покоління. Їхні родинні дерева перетинаються через Езру Перрі — одного з перших поселенців міста Сендвіч у штаті Массачусетс, який жив приблизно у 1625-1689 роках.

Родинний зв’язок простежили за батьківськими лініями обох акторок: у Свіні через її батька Стівена, а в Монро — через біологічного батька Чарльза Стенлі Гіффорда.

Сідні Свіні

Мерилін Монро

Директор з досліджень MyHeritage Рой Мандель пояснив, що знаменитостей давно порівнювали між собою, тому команда вирішила перевірити, чи є між ними справжня спорідненість. За його словами, виявлення спільного предка стало особливим відкриттям і нагадуванням про те, наскільки тісно можуть переплітатися родинні історії людей.

Сідні Свіні неодноразово привертала увагу схожістю своїх образів зі стилем старого Голлівуду. На початку року акторка з’явилася у вбранні, яке нагадувало образ Мерилін Монро з обкладинки журналу Life за 1952 рік. Своєю чергою, Монро залишається однією з найвідоміших акторок в історії американського кіно, а її стиль і сьогодні надихає представників індустрії моди та шоу-бізнесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською на зйомках фільму Netflix.

Також "Коментарі" писали, як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра.