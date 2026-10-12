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Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися кровними родичками (ФОТО)

Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися дев’ятиюрідними сестрами. Як дослідники MyHeritage знайшли спільного предка голлівудських зірок.

12 жовтня 2026, 19:03
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Slava Kot

Американська акторка Сідні Свіні, відома за серіалами "Ейфорія" та "Білий лотос", має несподіваний родинний зв’язок з легендою Голлівуду Мерилін Монро. Спільного предка двох зірок виявили дослідники генеалогічної платформи MyHeritage.

Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися кровними родичками (ФОТО)

Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися родичками

Як Сідні Свіні пов’язана з Мерилін Монро

За результатами дослідження, акторки є дев’ятиюрідними сестрами з різницею в одне покоління. Їхні родинні дерева перетинаються через Езру Перрі — одного з перших поселенців міста Сендвіч у штаті Массачусетс, який жив приблизно у 1625-1689 роках.

Родинний зв’язок простежили за батьківськими лініями обох акторок: у Свіні через її батька Стівена, а в Монро — через біологічного батька Чарльза Стенлі Гіффорда.

Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися кровними родичками (ФОТО) - фото 2

Сідні Свіні

Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися кровними родичками (ФОТО) - фото 2

Мерилін Монро 

Директор з досліджень MyHeritage Рой Мандель пояснив, що знаменитостей давно порівнювали між собою, тому команда вирішила перевірити, чи є між ними справжня спорідненість. За його словами, виявлення спільного предка стало особливим відкриттям і нагадуванням про те, наскільки тісно можуть переплітатися родинні історії людей.

Сідні Свіні неодноразово привертала увагу схожістю своїх образів зі стилем старого Голлівуду. На початку року акторка з’явилася у вбранні, яке нагадувало образ Мерилін Монро з обкладинки журналу Life за 1952 рік. Своєю чергою, Монро залишається однією з найвідоміших акторок в історії американського кіно, а її стиль і сьогодні надихає представників індустрії моди та шоу-бізнесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською на зйомках фільму Netflix.

Також "Коментарі" писали, як виглядали батьки Мерилін Монро та її сестра.



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