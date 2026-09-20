Софі Лорен - 92: ікона кіно змінилася до невпізнання (ФОТО)

20 вересня свій 92-й день народження відзначає Софі Лорен — одна з найвідоміших акторок в історії європейського та світового кінематографа. Її ім’я давно стало символом італійського кіно та "золотої ери" Голлівуду.

Софі Лорен. Фото з відкритих джерел

Майбутня зірка народилася 1934 року в Римі під ім’ям Софія Костанца Брігіда Віллані Шиколоне. Її дитинство минуло в непростих умовах. У юності Софія почала брати участь у конкурсах краси, а згодом вступила на акторські курси. Перші ролі були невеликими, однак уже до 18 років вона встигла з’явитися у понад 15 фільмах.

У 1952 році за порадою продюсера Карло Понті акторка взяла сценічне ім’я Софі Лорен. Саме Понті згодом став її чоловіком і одним з найважливіших людей у професійній кар’єрі.

Міжнародна популярність прийшла до Лорен у 1950-х роках. У 1956 році вона вперше вирушила до Голлівуду, де швидко перетворилася на міжнародну кінозірку. Однією з найважливіших робіт акторки стала роль Чезіри у драмі Вітторіо де Сіки "Чочара". За цю роль у 1962 році Лорен отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль. Це була перша перемога в цій категорії за виконання ролі в неангломовному фільмі. У 1991 році акторка отримала почесний "Оскар" за внесок у кінематограф. А Американський інститут кіномистецтва включив її до списку найвидатніших кінозірок усіх часів.

Останніми роками Софі Лорен рідше з’являється на публіці. Свіжі фотографії показують, що акторка сьогодні веде значно більш приватне життя, ніж у роки своєї світової слави. Однак її поява щоразу привертає увагу шанувальників та ЗМІ, зокрема так сталося, коли в мережу потрапили домашні фото 90-річної Софі Лорен.

Софі Лорен у 90 років

Крім того, минулого року, Софі Лорен завітала на святкування шлюбу свого старшого сина Карло Понті-молодшого, який одружився з фітнес-тренеркою Маріам Шарманашвілі. Наразі це одні з останніх публічних фото акторки.

Софі Лорен на весіллі сина у 2025 році

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Софі Лорен виглядала у молодості.