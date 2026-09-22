Стала відома причина смерті Гейден Панеттьєр: чому померла екснаречена Кличка

Американська акторка Гейден Панеттьєр, відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років через токсичну дію кількох речовин. Висновок оприлюднив коронер округу Грінвілл у Південній Кароліні, де сталася смерть актриси.

Гейден Панеттьєр. Фото з відкритих джерел

За даними експертизи, в організмі Гейден Панеттьєр були виявлені фентаніл, 4-ANPP, альпразолам, метокарбамол і кветіапін. Коронер визначив спосіб смерті як нещасний випадок. Крім того, під час розтину не виявили травм, які могли б спричинити смерть.

Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у Південній Кароліні. Її знайшли непритомною після повідомлення про зупинку серця. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати актрису не вдалося. На місці також перебували її колишній партнер Браян Гікерсон та його брат, які викликали екстрені служби.

Гейден Панеттьєр була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка. У них є донька Кая. У 2018 році акторка передала батькові дитини повну опіку над донькою, пояснюючи це необхідністю зосередитися на власному лікуванні.

Панеттьєр протягом багатьох років відкрито розповідала про проблеми із залежністю та післяпологову депресію. У своїх мемуарах "This Is Me: A Reckoning" вона описувала складний період життя після народження доньки Каї у 2014 році. Акторка також проходила реабілітацію та говорила про боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю.

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