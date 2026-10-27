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Трамп боїться поганої прикмети, а Рузвельт уникав числа 13: дивні забобони президентів США

Американські лідери покладалися на щасливі талісмани, уникали певних дат і дотримувалися незвичайних ритуалів, які мали захистити їх від невдач.

27 жовтня 2026, 16:33
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Сергій Кречмаровський

Навіть президенти США, які ухвалюють важливі державні рішення, можуть вірити в забобони. Деякі з них носили талісмани, уникали певних чисел або дотримувалися незвичайних ритуалів. Ranker зібрав кілька цікавих історій про особисті переконання американських лідерів.

Трамп боїться поганої прикмети, а Рузвельт уникав числа 13: дивні забобони президентів США

Барак Обама грає в баскетбол на майданчику Білого дому. Фото: Pete Souza / The White House, Wikimedia Commons

  • Трамп і страх перед невдачею. Дональд Трамп визнавав, що буває забобонним. У 2025 році він пояснив, що оголосив про запровадження мит 2 квітня, а не 1-го, щоб не пов'язувати цю подію з Днем дурня. Колишні співробітники його кампанії також стверджували, що Трамп міг кидати сіль через плече перед їдою та уникав того, що вважав поганою прикметою.

  • Рузвельт уникав числа 13. Франклін Делано Рузвельт не любив число 13. Він намагався не подорожувати у п'ятницю та не збирав за обідом або вечерею 13 гостей. Президент також мав особливе ставлення до капелюхів: після випадку 1910 року, коли фетровий капелюх допоміг йому уникнути травми голови, він продовжував носити його навіть тоді, коли той зносився.

  • Гвоздика та підкова на щастя. Вільям Мак-Кінлі регулярно носив червону гвоздику на лацкані піджака, вважаючи її талісманом. У день замаху у вересні 1901 року він подарував квітку дівчинці з натовпу. Через вісім днів президент помер від отриманих поранень. Гаррі Трумен, своєю чергою, наказав повісити підкову над дверима свого кабінету в Білому домі. Вважалося, що вона приносить удачу.

  • Баскетбол Обами та талісмани Рейгана. Барак Обама грав у баскетбол у дні виборів, пов'язуючи гру з удачею. Рональд Рейган носив у кишені щасливу монету й золотий талісман, а також, за словами колишнього керівника апарату, кидав сіль через ліве плече перед їдою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, які числа вважають щасливими та чому їм приписують особливу силу



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Джерело: https://www.ranker.com/list/us-presidential-superstitions-history/melissa-sartore
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