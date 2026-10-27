Трамп боїться поганої прикмети, а Рузвельт уникав числа 13: дивні забобони президентів США

Навіть президенти США, які ухвалюють важливі державні рішення, можуть вірити в забобони. Деякі з них носили талісмани, уникали певних чисел або дотримувалися незвичайних ритуалів. Ranker зібрав кілька цікавих історій про особисті переконання американських лідерів.

Барак Обама грає в баскетбол на майданчику Білого дому. Фото: Pete Souza / The White House, Wikimedia Commons

Трамп і страх перед невдачею. Дональд Трамп визнавав, що буває забобонним. У 2025 році він пояснив, що оголосив про запровадження мит 2 квітня, а не 1-го, щоб не пов'язувати цю подію з Днем дурня. Колишні співробітники його кампанії також стверджували, що Трамп міг кидати сіль через плече перед їдою та уникав того, що вважав поганою прикметою.

Рузвельт уникав числа 13. Франклін Делано Рузвельт не любив число 13. Він намагався не подорожувати у п'ятницю та не збирав за обідом або вечерею 13 гостей. Президент також мав особливе ставлення до капелюхів: після випадку 1910 року, коли фетровий капелюх допоміг йому уникнути травми голови, він продовжував носити його навіть тоді, коли той зносився.

Гвоздика та підкова на щастя. Вільям Мак-Кінлі регулярно носив червону гвоздику на лацкані піджака, вважаючи її талісманом. У день замаху у вересні 1901 року він подарував квітку дівчинці з натовпу. Через вісім днів президент помер від отриманих поранень. Гаррі Трумен, своєю чергою, наказав повісити підкову над дверима свого кабінету в Білому домі. Вважалося, що вона приносить удачу.

Баскетбол Обами та талісмани Рейгана. Барак Обама грав у баскетбол у дні виборів, пов'язуючи гру з удачею. Рональд Рейган носив у кишені щасливу монету й золотий талісман, а також, за словами колишнього керівника апарату, кидав сіль через ліве плече перед їдою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, які числа вважають щасливими та чому їм приписують особливу силу