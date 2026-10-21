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Від танців у нічному клубі до Голлівуду: 20 несподіваних фактів про Педро Паскаля

Від еміграції та фінансових труднощів до світової слави - як актор пройшов шлях до головних ролей у популярних серіалах.

21 жовтня 2026, 21:46
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Сергій Кречмаровський

Педро Паскаль підкорив глядачів ролями у "Грі престолів", "Мандалорці" та "Останніх із нас". Проте за популярністю актора стоїть історія, сповнена несподіваних поворотів.

Від танців у нічному клубі до Голлівуду: 20 несподіваних фактів про Педро Паскаля

Педро Паскаль, зірка популярних серіалів. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

20 фактів про Педро Паскаля

  • Справжнє ім'я актора — Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.

  • Він народився 2 квітня 1975 року в Сантьяго, столиці Чилі.

  • Його мати працювала дитячою психологинею, а батько був лікарем із репродуктивної медицини.

  • Коли Педро було дев'ять місяців, родина залишила Чилі через політичні переслідування.

  • Дитинство він провів у США, зокрема в Техасі та Каліфорнії.

  • У нього є дві сестри та молодший брат.

  • У великій родині актора налічується 34 двоюрідні брати й сестри.

  • Він навчався акторської майстерності в Каліфорнії та Нью-Йорку.

  • У 1993 році Паскаль вступив до Школи мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету.

  • Під час навчання він познайомився із Сарою Полсон, яка стала його близькою подругою.

  • Коли актор мав фінансові труднощі, Полсон допомагала йому грошима на їжу.

  • Після смерті матері у 2000 році він узяв її прізвище — Паскаль.

  • На початку кар'єри йому часто пропонували ролі стереотипних латиноамериканських злочинців.

  • Його дебютом у повнометражному кіно став фільм "Сестри".

  • У 2011 році він знявся в пілотному епізоді серіалу про Диво-жінку, який так і не вийшов.

  • Справжній прорив стався у 2014 році завдяки ролі Оберіна Мартелла у "Грі престолів".

  • На прослуховування до серіалу допомогла потрапити Сара Полсон, передавши запис проб продюсерам.

  • У серіалі "Нарко" Паскаль зіграв агента Хав'єра Пенью.

  • До ролі в "Мандалорці" він уже грав суворого чоловіка, який зближується з дитиною, у фільмі "Перспектива".

  • У 1996 році актор працював танцівником у нічному клубі Morocco в Мадриді.

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Джерело: https://www.thefactsite.com/pedro-pascal-facts/
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