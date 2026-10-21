Від танців у нічному клубі до Голлівуду: 20 несподіваних фактів про Педро Паскаля

Педро Паскаль підкорив глядачів ролями у "Грі престолів", "Мандалорці" та "Останніх із нас". Проте за популярністю актора стоїть історія, сповнена несподіваних поворотів.

Справжнє ім'я актора — Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.

Він народився 2 квітня 1975 року в Сантьяго, столиці Чилі.

Його мати працювала дитячою психологинею, а батько був лікарем із репродуктивної медицини.

Коли Педро було дев'ять місяців, родина залишила Чилі через політичні переслідування.

Дитинство він провів у США, зокрема в Техасі та Каліфорнії.

У нього є дві сестри та молодший брат.

У великій родині актора налічується 34 двоюрідні брати й сестри.

Він навчався акторської майстерності в Каліфорнії та Нью-Йорку.

У 1993 році Паскаль вступив до Школи мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету.

Під час навчання він познайомився із Сарою Полсон, яка стала його близькою подругою.

Коли актор мав фінансові труднощі, Полсон допомагала йому грошима на їжу.

Після смерті матері у 2000 році він узяв її прізвище — Паскаль.

На початку кар'єри йому часто пропонували ролі стереотипних латиноамериканських злочинців.

Його дебютом у повнометражному кіно став фільм "Сестри".

У 2011 році він знявся в пілотному епізоді серіалу про Диво-жінку, який так і не вийшов.

Справжній прорив стався у 2014 році завдяки ролі Оберіна Мартелла у "Грі престолів".

На прослуховування до серіалу допомогла потрапити Сара Полсон, передавши запис проб продюсерам.

У серіалі "Нарко" Паскаль зіграв агента Хав'єра Пенью.

До ролі в "Мандалорці" він уже грав суворого чоловіка, який зближується з дитиною, у фільмі "Перспектива".