Від танців у нічному клубі до Голлівуду: 20 несподіваних фактів про Педро Паскаля

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Сергій Кречмаровський
Педро Паскаль підкорив глядачів ролями у "Грі престолів", "Мандалорці" та "Останніх із нас". Проте за популярністю актора стоїть історія, сповнена несподіваних поворотів.
Педро Паскаль, зірка популярних серіалів. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Справжнє ім'я актора — Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.
Він народився 2 квітня 1975 року в Сантьяго, столиці Чилі.
Його мати працювала дитячою психологинею, а батько був лікарем із репродуктивної медицини.
Коли Педро було дев'ять місяців, родина залишила Чилі через політичні переслідування.
Дитинство він провів у США, зокрема в Техасі та Каліфорнії.
У нього є дві сестри та молодший брат.
У великій родині актора налічується 34 двоюрідні брати й сестри.
Він навчався акторської майстерності в Каліфорнії та Нью-Йорку.
У 1993 році Паскаль вступив до Школи мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету.
Під час навчання він познайомився із Сарою Полсон, яка стала його близькою подругою.
Коли актор мав фінансові труднощі, Полсон допомагала йому грошима на їжу.
Після смерті матері у 2000 році він узяв її прізвище — Паскаль.
На початку кар'єри йому часто пропонували ролі стереотипних латиноамериканських злочинців.
Його дебютом у повнометражному кіно став фільм "Сестри".
У 2011 році він знявся в пілотному епізоді серіалу про Диво-жінку, який так і не вийшов.
Справжній прорив стався у 2014 році завдяки ролі Оберіна Мартелла у "Грі престолів".
На прослуховування до серіалу допомогла потрапити Сара Полсон, передавши запис проб продюсерам.
У серіалі "Нарко" Паскаль зіграв агента Хав'єра Пенью.
До ролі в "Мандалорці" він уже грав суворого чоловіка, який зближується з дитиною, у фільмі "Перспектива".
У 1996 році актор працював танцівником у нічному клубі Morocco в Мадриді.
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