"Я п'ять разів говорив ні": Ніколас Кейдж розповів про улюблені фільми та ролі, від яких відмовлявся

Ніколас Кейдж за десятиліття в Голлівуді зіграв безліч різнопланових ролей, але далеко не всі пропозиції приймав одразу. Деякі фільми актор спочатку взагалі не хотів знімати, а інші згодом назвав серед найулюбленіших у своїй кар'єрі.

Ніколас Кейдж розповідав про улюблені фільми та ролі, від яких свого часу відмовлявся. Фото: Gerald Geronimo / Wikimedia Commons

Особливо показовою стала історія з фільмом "Пеггі Сью вийшла заміж" режисера Френсіса Форда Копполи. Кейдж розповідав, що йому не сподобався сценарій і він не хотів брати участь у проєкті. За словами актора, він п'ять або шість разів відмовлявся від пропозиції. Проте зрештою погодився, а через роки його ставлення до стрічки змінилося. Кейдж заявив, що тепер любить цей фільм і те, що вони зробили в ньому.

Водночас актор без вагань називає свої улюблені роботи. У 2023 році під час розмови зі Стівеном Колбером Кейдж назвав п'ять фільмів, які особливо цінує: "Свиня", "Менді", "Воскресіння мерців", "Поганий лейтенант" і "Джо". При цьому "Свиню" він назвав своїм улюбленим фільмом з усіх, у яких коли-небудь знімався.

Окремо Кейдж згадував сценарії, які вважає особливими. До п'ятірки найкращих прочитаних за 45 років кар'єри він зарахував "Сценарій сну", "Поцілунок вампіра", "Залишаючи Лас-Вегас", "Адаптацію" та "Виховуючи Аризону".

А вже у 2026 році актор розповів, що свого часу відмовився від ролі у фільмі Крістофера Нолана "Безсоння". За словами Кейджа, він також відхиляв пропозиції Вуді Аллена та Пола Томаса Андерсона. Водночас Девід О. Расселл став винятком: після попередньої відмови режисер знову запросив актора до роботи, і Кейдж погодився.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Том Круз назвав фільми, які визначили його кар'єру: серед них не лише "Місія нездійсненна"