Зендея змінилася до невпізнання: акторка показала новий образ (ФОТО)

Американська акторка Зендея здивувала шанувальників зміною зачіски. Після довгих хвиль майже до талії та кількох варіантів боба зірка вирішила ще більше вкоротити волосся. Новий образ вона продемонструвала на вечірці Prada Paradoxe під час Нью-Йоркського тижня моди.

Зендея

Зендея на вечірці Prada Paradoxe з'явилася з короткою стрижкою піксі. Волосся на потилиці майже повністю відкриває шию, тоді як зверху залишили м'які кучері, укладені вгору. До такої довжини акторка прийшла поступово: наприкінці минулого року вона зробила стрижку між бобом і піксі, а згодом поступово вкорочувала волосся.

Нова зачіска помітно відрізняється від образів Зендеї під час промотуру фільмів "Одіссея" та "Людина-павук". Тоді акторка носила довгі хвилі майже до талії. Разом з перукарем Корі Морено вона створювала об'ємні укладки, а необхідної довжини допомагали досягти нарощені пасма.





Коротка стрижка змінила й загальне враження від образу. На вечірці Prada Зендея обрала зелений светр, рожеву сорочку та коричневу спідницю-комбінацію з лаймовими деталями. Замість ефектних образів з довгим волоссям цього разу вона зробила ставку на легшу та грайливішу стилістику.

Макіяж для акторки традиційно створив Ернесто Касільяс. Він використав лавандові відтінки, підкреслив природний тон шкіри та додав легкий рум'янець. Для очей візажист обрав тіні Dimensions Eyeshadow 01 Portrait, а для губ Prada Balm Noisette.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зендея обійшла Марго Роббі та Сідні Свіні. Саме її видання Fashion Beans назвало найвпливовішою акторкою Голлівуду 2026 року.