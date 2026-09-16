Женя Галич відверто зізнався, чому його звільнили зі служби у ЗСУ

Український музикант, лідер гурту O.Torvald та ветеран Женя Галич розповів, чому після служби у ЗСУ був звільнений. За його словами, причиною стали серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема психічні наслідки бойового досвіду.

Женя Галич

Женя Галич в інтерв’ю Аліні Доротюк Галич розповів про травми військових і наголосив, що далеко не всі поранення можна побачити.

"Є люди з ампутаціями, є люди з невидимими травмами, про які взагалі ніхто не говорить", — заявив Галич.

Музикант розповів, що після служби в Бахмуті у 2023 році сам зіткнувся з важкими психологічними проблемами.

"Я взагалі амбасадор депресії, амбасадор психіатрії, на мені можна проводити експерименти… У мене один із основних діагнозів – клінічна депресія, ПТСР і розлад адаптації… Це дуже дивні стани, в яких ти перебуваєш… Ти прокидаєшся і не знаєш, де ти. У тебе так сильно падає тиск, тебе трясе. Ти взагалі не розумієш, що відбувається", – поділився музикант.

За словами Галича, спочатку він не звернувся по допомогу. Натомість почав зловживати алкоголем, а згодом його стан погіршився до психозу. Після цього музикант потрапив до госпіталю, де йому також діагностували посттравматичну глаукому другого ступеня.

Крім того, лідер гурту O.Torvald зізнався, що після першого покращення помилково припинив лікування. Повернення до роботи та нові вибухові навантаження знову призвели до погіршення самопочуття. Музикант згадує, що у нього траплялися провали в пам’яті та моменти дезорієнтації. Зокрема, під час керування автомобілем він міг зупинитися й не розуміти, куди саме їде.

Окремо Галич звернув увагу на проблему військових із психічними травмами. За його словами, він бачив у госпіталі людей із такими наслідками війни та наголошує на необхідності не менш серйозно ставитися до психологічного здоров’я військовослужбовців.

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