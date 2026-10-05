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Він сказав 12-річному Рею Бредбері "Живи вічно": дивна зустріч, яка змінила життя письменника

У 1932 році 12-річний Рей Бредбері зустрів загадкового містера Електріко, який промовив слова, що письменник запам’ятав на все життя

5 жовтня 2026, 14:50
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Сергій Кречмаровський

Рей Бредбері вважав, що одна незвичайна зустріч у дитинстві вплинула на все його подальше життя. У 1932 році 12-річний хлопчик прийшов на ярмарок в американському Вокігані та познайомився з людиною, яка називала себе містером Електріко.

Він сказав 12-річному Рею Бредбері "Живи вічно": дивна зустріч, яка змінила життя письменника

Рей Бредбері з дружиною Меггі у своєму будинку в Лос-Анджелесі, 1970 рік. Фото: Los Angeles Times / UCLA Library, CC BY 4.0

Загадковий фокусник

За спогадами письменника, містер Електріко виступав в електричному кріслі, а потім підійшов до Бредбері з палахкотливим мечем. Він торкнувся ним плечей і носа хлопчика та промовив: "Живи вічно". Ця фраза настільки запам’яталася майбутньому автору, що через десятиліття він продовжував розповідати про ту зустріч.

Наступного дня Бредбері знову прийшов на ярмарок. Містер Електріко познайомив його з іншими артистами, серед яких були татуйований чоловік, силач, акробати та інші незвичайні персонажі. Деякі з цих образів згодом знайшли відображення у творах письменника.

Але найдивнішим став їхній розмовний епізод. За словами Бредбері, містер Електріко заявив, що вони вже зустрічалися в минулому житті. Він нібито був другом хлопчика у Франції в 1918 році, де той загинув під час боїв в Аргоннському лісі. Фокусник стверджував, що тепер його знайомий повернувся в новому тілі та з іншим ім’ям.

Зустріч, яка стала початком

Бредбері розповідав, що після цієї події почав писати й уже не зміг зупинитися. Образ ярмарку та його артистів пізніше надихнув його на роман "Something Wicked This Way Comes" ("Щось лихе насувається"), присвячений загадковому карнавалу.

Водночас дослідники не знайшли переконливих доказів існування містера Електріко. У розповіді Бредбері також виявили невідповідності щодо деяких дат. Тому невідомо, наскільки точно письменник через роки відтворював події свого дитинства. Однак сам він вважав цю зустріч одним із головних поворотних моментів свого життя.

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Джерело: https://www.mentalfloss.com/literature/authors/carnival-magician-that-inspired-ray-bradbury
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