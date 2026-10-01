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«Гарі Поттер» опинився у скандалі: зйомки нового серіалу під загрозою

Транспортний колапс через HBO: зйомки нового «Гаррі Поттера» розлютили платників податків у Британії

1 жовтня 2026, 15:58
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Недилько Ксения

Поки фанати по всьому світу рахують дні до релізу масштабного серіалу про хлопчика, який вижив, для тисячі мешканців англійського селища Латімер кіновиробництво перетворилося на справжній кошмар. Компанія HBO розгорнула там знімальний майданчик для другого сезону фентезійної саги, повністю паралізувавши місцевий рух. Люди поскаржилися, що опинилися у фактичній ізоляції від цивілізації, тоді як продюсери дбали лише про кадри.

«Гарі Поттер» опинився у скандалі: зйомки нового серіалу під загрозою

Зйомки нового серіалу про Гаррі Поттера

Для відтворення необхідної атмосфери кінця минулого століття компанія Plum Jam Productions на три дні трансформувала тихий куточок у графстві Бакінгемшир під свої декорації. За даними ВВС, проїзд більшістю вулиць дозволявся лише за спецперепустками. Через необхідність об'їжджати перекриті ділянки водії щодня втрачали щонайменше по 20 додаткових хвилин у дорозі.

«Гарі Поттер» опинився у скандалі: зйомки нового серіалу під загрозою - фото 2

"Їм було абсолютно начхати на те, яким чином ми маємо діставатися додому чи виїжджати у справах", — поділилася своїм обуренням із журналістами ВВС місцева жителька Латімера. Жінка наголосила, що знімальна група виявила повну байдужість до побуту людей: "Упродовж цих трьох днів їх обходив виключно власний знімальний процес. Ми тут живемо, справно сплачуємо податки, а нам просто заблокували проїзд. Складається реальне враження, що нас усіх кинули напризволяще".

Місцева влада поспішила виправдатися, заявивши, що всі обмеження руху були заздалегідь узгоджені з громадою, а для карет швидкої допомоги та рятувальників залишили безперешкодний коридор. Щойно зйомки завершилися, усі декорації демонтували протягом трьох діб.

Поки в Англії вирують пристрасті навколо перекритих вулиць, кінобоси активно готуються до прем'єри. Очікується, що перший сезон серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь", який складатиметься з восьми серій, вийде на HBO Max уже на Різдво 2026 року. Загалом проєкт розрахований на 10 років — по одному сезону на кожну з семи книг Джоан Роулінг.

"Виробництво масштабної адаптації набирає обертів, і команда вже щосили працює над екранізацією другої частини", — зазначають у медіа коментатори свіжого промо-ролика серіалу.

Проаналізувавши нещодавній трейлер від HBO, де вперше мигцем показали професорів Дамблдора, Снейпа, Макґонеґел та лісничого Гагріда, аналітики помітили цікаву деталь. Окремі епізоди з тизера взагалі відсутні в оригінальних літературних джерелах. Це свідчить про те, що сценаристи вирішили розширити всесвіт і додати в сюжет абсолютно нові лінії, які вийдуть за рамки класичних романів письменниці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що популярність фільмів про Гаррі Поттера зробила сов одним із символів франшизи. Багато глядачів мріяли про власну Гедвіґу, але захоплення незвичайними домашніми улюбленцями мало неочікувані наслідки. 



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