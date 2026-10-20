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Гучний арешт у Флориді: зірку українських реаліті Владиславу Роговенко затримали американські правоохоронці

Скандальна блогерка Роговенко потрапила за ґрати в Америці: деталі інциденту без права застави

20 жовтня 2026, 15:05
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Недилько Ксения

Відома українська блогерка та колишня учасниця популярних телепроєктів "Топмодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко опинилася під вартою у Сполучених Штатах Америки.

Гучний арешт у Флориді: зірку українських реаліті Владиславу Роговенко затримали американські правоохоронці

Блогерка Владислава Роговенко

Інцидент стався всередині жовтня в штаті Флорида. Як повідомляє Broward County Crime Watch, "Владиславу Роговенко затримали 12 жовтня" в окрузі Бравард, інкримінуючи їй домашнє насильство, а саме умисне завдання тілесних ушкоджень або незаконний фізичний контакт. Наразі офіційні органи не розголошують усіх деталей затримання, проте відомо, що ситуація є вкрай серйозною.

Гучний арешт у Флориді: зірку українських реаліті Владиславу Роговенко затримали американські правоохоронці - фото 2

Згодом з'явилися подробиці конфлікту, який розігрався в одному з місцевих торговельних центрів. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння під час сварки, блогерка "тричі вдарила свого партнера, від якого понад місяць тому народила доньку". Очевидці змушені були викликати поліцію, яка оперативно втрутилася. Попри те, що "бойфренд блогерки підписав заяву, що не висуває їй звинувачень", правоохоронна система США все одно ініціювала кримінальне провадження. За скоєне зірці реаліті "загрожує до року позбавлення волі".

Окрім кримінального правопорушення, ситуація ускладнилася через міграційний статус знаменитості. На Роговенко наклали федеральне імміграційне затримання. Це означає, що "її справу додатково розглядатимуть імміграційні органи США", які детально перевірять законність її перебування в країні та вирішать питання щодо можливої депортації. Саме через це "її затримали без права внесення застави".

Варто нагадати, що Владислава Роговенко вже неодноразово потрапляла в епіцентр гучних скандалів в Україні. Раніше вона опинилася в базі сайту "Миротворець" через поширення сумнівних наративів після обстрілу лікарні "Охматдит". Крім того, блогерка публічно заявляла, що "дала хабар у розмірі 15 тисяч доларів", аби її чоловік зміг нелегально перетнути кордон і виїхати з України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд, чиє родинне коріння пов’язане з Україною, розкритикувала президента США Дональда Трампа через його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Зірка також поставила під сумнів мотиви американського лідера у війні з Іраном.



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