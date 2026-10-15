Відомий португальський форвард Кріштіану Роналду потрапив у гучний репутаційний скандал через участь у новій маркетинговій компанії. Зірка футболу разом із колегами по національній збірній знявся в промо-ролику китайського автомобільного концерну Changan Automobile.

Реклама Changan Automobile за участі Криштіану Роналду

Як з'ясували розслідувачі, транспортні засоби цієї марки мають пряме відношення до терористичних атак на мирні українські міста.

"Російські загарбники активно застосовують пікапи цього китайського бренду на фронті. Зокрема, їх переобладнують під мобільні платформи для запуску смертоносних ударних безпілотників типу "Герань"", — зазначають журналісти.

Варто наголосити, що Changan Automobile є одним із тих азійських гігантів, які проігнорували міжнародні санкції.

"Після початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія не просто не вийшла з ринку країни-агресорки, — підкреслюють автори розслідування, — а навпаки, за наявною інформацією, суттєво наростила свої обсяги продажів та зміцнила позиції в РФ".

Наразі ні сам капітан збірної Португалії, ні представники його менеджменту ніяк не прокоментували співпрацю з брендом, який фактично спонсорує та технічно забезпечує російську армію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що знаменитий турецький актор Халіт Ергенч, відомий за роллю султана Сулеймана у серіалі "Величне століття", спровокував скандал своїм візитом до Росії на молодіжний фестиваль в Єкатеринбурзі.

Виконавець головної ролі в популярному серіалі "Величне століття" Халіт Ергенч викликав хвилю обурення в українському суспільстві через свій візит до країни-агресорки. Перебуваючи на заході, актор не лише розхвалював атмосферу та енергетику заходу, а й продемонстрував відкритість до фінансової співпраці з кіноринком РФ.

Коли представники пропагандистських ЗМІ запитали його про ймовірну роботу в місцевих стрічках, Ергенч дав зрозуміти, що не має упереджень проти такого заробітку. За його словами, якщо подібні пропозиції з'являться в майбутньому, то "вони б подумали над цим".