Кулеба заступився за Полякову: на тлі скандалу згадав притчу про блудницю

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба публічно підтримав співачку Олю Полякову на тлі критики її заяв та виступів у Росії до початку повномасштабного вторгнення. Однак дипломат наголосив, що не погоджується з її порівнянням України з концтабором.

Кулеба заступився за Полякову. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба в інтерв’ю на YouTube-каналі Олесі Бацман заявив, що суспільна реакція на Полякову нагадує йому біблійну притчу про жінку, яку хотіли побити камінням. Він закликав не ставити себе в позицію тих, хто має право беззастережно засуджувати інших.

"Мені вся ця ситуація нагадує притчу із Біблії, коли блудницю забивають камінням. Коли Ісус каже: хто без гріха, першим киньте в мене камінь. Просто країна святих, сформувалась група янголят, які вирішили мочити всіх, камінням забивати всіх, на кому гріх", — сказав Кулеба.

За його словами, критикуючи Полякову за виступи в Москві, варто пам’ятати, що її концерти свого часу дивилися мільйони українців. Дипломат вважає, що відповідальність за популярність російської масової культури лежала не лише на артистах, а й на аудиторії.

Кулеба також відзначив роль Полякової та інших українських виконавців у формуванні масової української попкультури. На його думку, вона допомогла витіснити з українського ринку російський шоубізнес, який роками займав значну частину музичного простору.

"Такі люди як Оля Полякова виконали фундаментально важливу функцію: вони дали простому громадянину України, якому не потрібна глибокоінтелектуальна музична творчість, йому просто потрібне го-ца-ца, зроблене в Україні. І вона це дала, і витіснила звідси Колю Баскова і компанію", – вважає Кулеба.

Водночас ексміністр чітко дистанціювався від однієї з останніх скандальних заяв співачки. Кулеба зазначив, що категорично не погоджується з порівнянням України з концтабором.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Оля Полякова зізналася, як роками брехала про свій вік. Скільки років співачці.

Також "Коментарі" писали, що Дмитро Кулеба звернувся до українців з важливим застереженням.