Між Джамалою і Полякаовою вибухнув небачений скандал: суть звинувачень шокує

Ситуація навколо Національного відбору на "Євробачення-2026" продовжує загострюватися й викликати нові обговорення. Цього року Оля Полякова подала заявку на участь у конкурсі, однак чинні правила не дозволяють їй змагатися через гастролі в Росії після 2014 року. Попри це, співачка надіслала свою композицію, яка зрештою не потрапила до лонглиста.

Продюсерка Нацвідбору Джамала в ефірі програми "Ранок у великому місті" зазначила, що пісня Полякової була якісною та конкурентною. За її словами, артистка планувала брати участь із треком Warrior. Водночас така заява спричинила нові питання, адже правилами конкурсу заборонено публічно розкривати конкурсні композиції до офіційного оголошення фіналістів.

Після слів Джамали у конфлікт втрутився продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський. У соцмережах він заявив, що інформація про пісню Warrior не відповідає дійсності, наголосивши, що на Нацвідбір подавалася зовсім інша композиція — Queen of the Night. Продюсер різко відреагував на заяви Джамали, звинувативши її в поширенні неправдивих даних.

Варто зазначити, що раніше організатори конкурсу вже оголосили дев’ятьох фіналістів Нацвідбору, а ім’я десятого учасника визначать глядачі під час голосування в застосунку "Дія".

Як вже раніше писали "Коментарі", фінал сезону шоу "Ліга сміху" обернувся скандалом через поведінку відомих українських зірок Олі Полякової та Маші Єфросиніної. Під час виступу Івана Люленова, який виконував пісню, присвячену полеглим українським воїнам, знаменитості засвітилися веселим сміхом, що викликало хвилю обурення в мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на YouTube-канал шоу.