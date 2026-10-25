Слава замість кайданців: 10 знаменитостей, яким роками вибачали порушення закону

Популярність приносить знаменитостям привілеї, але іноді допомагає уникати відповідальності за порушення закону. BuzzFeed зібрав історії зірок, яким слава дозволяла виходити сухими з води або роками приховувати серйозні злочини.

Слава і закон: чому знаменитостям іноді вдається уникнути покарання. Фото: Pixabay

Свято під час локдауну

У 2020 році Ріта Ора, за повідомленнями, запропонувала ресторану 5 000 фунтів (приблизно 270 тис. грн) за проведення дня народження всупереч карантинним обмеженням у Лондоні. Також нібито просили вимкнути камери спостереження. Співачка перепросила, але отримала штраф у 10 000 фунтів (близько 540 тис. грн).

Зіркове ім'я замість штрафу

Том Голланд уникнув штрафу за перевищення швидкості, коли поліцейські впізнали в ньому Людину-павука. Кіт Герінгтон розповідав, що поліцейський запропонував йому вибір: їхати до відділку або розкрити, чи виживе Джон Сноу в наступному сезоні "Гри престолів". Актор відповів, що його персонаж залишиться живим, і отримав попередження.

Алек Болдвін після сварки з поліцейськими через їзду на велосипеді проти руху опинився у відділку, але суддя зрештою звільнив його від штрафу. Натан Філліон також розповідав, як отримав попередження за перевищення швидкості в обмін на автограф для дружини поліцейського.

Коли йшлося про тяжкі злочини

Телеведучого Джиммі Севіла після смерті у 2011 році звинуватили в сексуальному насильстві над сотнями людей. Співака R. Kelly у 2021 році засудили за злочини, пов'язані із сексуальною експлуатацією, до 30 років ув'язнення. У 2023 році він отримав додатковий вирок.

Кріс Браун визнав провину в нападі на Ріанну у 2009 році, отримав умовний термін і громадські роботи, проте згодом продовжив успішну музичну кар'єру.

Продюсер Гарві Вайнштейн десятиліттями стикався зі звинуваченнями в сексуальному насильстві. Після публікацій 2017 року його засудили у справах про сексуальні злочини, хоча частину судових рішень згодом переглядали.

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