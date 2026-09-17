Звання залишається: Верховна Рада провалила голосування за позбавлення Потапа статусу заслуженого артиста

Український парламент не зміг ухвалити рішення щодо позбавлення продюсера Олексія Потапенка почесного державного статусу в галузі культури. Спроба відкликати державну відзнаку артиста, чия поведінка під час повномасштабної війни викликала значний резонанс у суспільстві, провалилася під час розгляду в сесійній залі.

Олексій Потапенко

За проголосувало лише 198 народних депутатів, чого абсолютно не вистачило для ухвалення рішення. Раніше петиція про позбавлення Олексія Потапенка звання набрала необхідні 25 тисяч підписів громадян.

Кампанія проти збереження за Потапом державних привілеїв розпочалася через його публічну позицію та творчу активність за кордоном. Громадяни порахували, що поведінка шоумена паплюжить інститут державних нагород.

"Публічна діяльність артиста не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, — безальтернативно зазначала у тексті звернення авторка петиції. Обґрунтовуючи вимогу до Президента, активістка підкреслила, що Потапенко своєю творчістю та висловами: — Активно популяризує російське культурне середовище".

Попри тривале суспільне невдоволення та успішний збір підписів на офіційному порталі, юридичний механізм відкликання звання через парламент наразі заблоковано через брак консолідації серед народних депутатів. Олексій Потапенко офіційно залишається у статусі заслуженого артиста.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що український продюсер та скандальний виконавець Олексій Потапенко (Потап) відреагував на появу петиції на сайті Офісу Президента України щодо позбавлення його державного звання. Артист іронічно зауважив, що, судячи з таких ініціатив, в країні вже нібито розв'язані всі нагальні проблеми, окрім цієї. Водночас він запевнив, що готовий без суперечок розлучитися зі статусом.