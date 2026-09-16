"Дядьку, заспокойся": фанати жорстко розкритикували відверті знімки Тома Круза

Нова фотосесія Тома Круза несподівано викликала хвилю глузувань в інтернеті. 64-річний актор з'явився на обкладинці жовтневого номера GQ, продемонструвавши підтягнуту фігуру та прес, проте далеко не всі шанувальники оцінили такий образ.

Том Круз для журналу GQ / Фото: instagram.com/gq

Актор вирішив показати форму. Для зйомки Круз позував у розстебнутій сорочці та джинсах, а деякі кадри були зроблені практично без верхньої частини одягу. Фотографом виступив Маріо Сорренті. Це перша поява зірки на обкладинці GQ більш ніж за 20 років.

Фотосесія стала частиною просування нового фільму "Digger" режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту. У картині Круз зіграв нафтового магната і заради ролі повністю змінив зовнішність за допомогою гриму та накладок. Прем'єра фільму очікується у жовтні 2026 року.

Публіка не втрималася від жартів

Після появи знімків у соцмережах користувачі почали обговорювати не лише фізичну форму актора, а й саму ідею подібної фотосесії. Деякі коментатори вважали, що Круз надто намагається зберегти образ вічного героя бойовиків.





Том Круз для журналу GQ / Фото: instagram.com/gq

Серед реакцій зустрічалися глузливі зауваження на кшталт "Дядьку, заспокойся", а деякі користувачі писали, що зірці варто вибирати стриманіші ракурси. При цьому інші шанувальники, навпаки, зазначили, що для свого віку актор перебуває у чудовій фізичній формі.

Том Круз для журналу GQ / Фото: instagram.com/gq

Сам Круз, схоже, не збирається зменшувати темп. В інтерв'ю GQ він розповів про своє ставлення до роботи та зізнався, що з дитинства вважає себе дуже "інтенсивною" людиною. Для актора фізичні випробування та постійна підготовка залишаються важливою частиною професії.

Таким чином нові фотографії Круза стали черговим приводом для суперечок у мережі: одні захоплюються його формою, інші вважають подібну демонстрацію тіла недоречною для зірки його віку.

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