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Джеймі Ланністер під обстрілами: зірку «Гри престолів» помітили під час ночівлі у київському метро

Візит під час війни: як зірковий амбасадор ООН опинився в укритті через чергову атаку на Київ

29 жовтня 2026, 16:21
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Недилько Ксения

Світова знаменитість та голлівудський актор Ніколай Костер-Вальдау, який здобув всесвітню популярність завдяки культовій ролі Джеймі Ланністера, був змушений спуститися до київського метрополітену, рятуючись від чергової повітряної атаки на столицю України.

Джеймі Ланністер під обстрілами: зірку «Гри престолів» помітили під час ночівлі у київському метро

Ніколай Костер-Вальдау у метро Києва. Фото: Reuters

Іноземний гість на власному досвіді відчув реалії, в яких щодня живуть мільйони українців через агресію сусідньої держави. За повідомленнями міжнародних журналістів, перебування актора в підземці було вимушеним кроком задля безпеки.

"Актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий по ролі Джеймі Ланністера в серіалі ра престолів", прямував до метро через загрозу ракетного удару й атаки російських безпілотників", — зазначає авторитетне видання Reuters.

Знаменитість уже не перший рік активно підтримує український народ на міжнародній арені та використовує свій авторитет для привернення уваги до воєнних злочинів РФ. Організатори його подорожей нагадують, що зірка кіно має офіційний гуманітарний статус.

"Актор став послом доброї волі Програми розвитку ООН в 2016 році", — підкреслюють у пресрелізах провідні медіа.

Крім того, його солідарність із нашою державою проявилася з перших місяців повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що "у квітні 2022 року Костер-Вальдау приєднався до глобальної кампанії Stand Up for Ukraine". Головним завданням цієї масштабної ініціативи був збір фінансової допомоги та залучення уваги світової спільноти до нагальних потреб біженців і людей, які найбільше постраждали від воєнних дій.

Джеймі Ланністер під обстрілами: зірку «Гри престолів» помітили під час ночівлі у київському метро - фото 2
Джеймі Ланністер під обстрілами: зірку «Гри престолів» помітили під час ночівлі у київському метро - фото 2
Джеймі Ланністер під обстрілами: зірку «Гри престолів» помітили під час ночівлі у київському метро - фото 2

Попри значний резонанс, який викликала поява актора на пероні столичної підземки, організаційні деталі його перебування в Україні залишаються непублічними. Офіційні представники та супроводжуючі особи наразі утримуються від коментарів.

Наразі актор перебуває у безпечному місці, а його візит продовжується відповідно до раніше запланованої програми гуманітарних місій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти вдарили по Дніпру, Чернігову та Кременчуку, через що загинуло вже щонайменше 19 людей.



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