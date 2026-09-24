Фагот трьома словами відреагував на смерть Сосєдова: що написав музикант

Олег Михайлюта (Фагот) коротко відреагував на смерть російського музичного критика і телеведучого Сергія Сосєдова. Артист залишив саркастичний коментар під дописом знайомої Сосєдова у Threads.

Фагот про Сосєдова

Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта трьома словами відреагував на смерть Сосєдова.

"Проста праздник какойта", — написав Фагот.

Фраза є навмисно спотвореною цитатою з радянського фільму "Пригоди Буратіно" 1975 року. В оригіналі персонаж Володимира Етуша промовляє: "Это просто праздник какой-то!". Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей вислів набув популярності як мемна саркастична реакція в українських соцмережах.

Що відомо про смерть Сосєдова

Про смерть 58-річного Сергія Сосєдова стало відомо 23 вересня. За повідомленнями російських медіа, критик перебував у Якутії у робочій поїздці. Однією з версій його смерті називали падіння зі сходів після того, як він послизнувся та вдарився головою.

Водночас російські джерела поширювали й інші припущення, зокрема, про можливий тромб або проблеми із серцем. Людина з оточення Сосєдова назвала смерть нещасним випадком і стверджувала, що перед падінням він не скаржився на самопочуття.

Для української аудиторії Сосєдов тривалий час був знайомим телевізійним персонажем. Він був суддею українського шоу "Х-Фактор", жив у Москві та Києві, а також раніше позитивно висловлювався про Україну. У 2010 році критик називав себе "людиною європейського складу" та говорив про любов до Києва. Через рік він заявляв, що добре розуміє українську мову і за необхідності готовий її вивчити.

Після 2014 року його публічна позиція змінилася. Сосєдов підтримав окупацію Криму Росією, а згодом почав виступати з заявами, співзвучними російській пропаганді. У 2017 році його внесли до бази "Миротворця", а у 2023 році до санкційного списку України. Після початку повномасштабної війни Сосєдов не засудив російське вторгнення та з'являвся на російських пропагандистських майданчиках із антиукраїнськими заявами.