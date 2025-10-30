Гапкін вразив виступом на закритій вечірці зі скандальною Лободою: деталі

Співачка Світлана Лобода разом із російським шоуменом Максимом Галкіним виступили на святковому корпоративі, виконуючи, серед іншого, популярні українські хіти. Інформація про подію з’явилася у соціальних мережах Лободи.

Фото: з відкритих джерел

Ювілей свого менеджера Максима Головкіна, який відзначав 30 років, організували з помітним розмахом. Судячи з дописів у соцмережах, після тривалого перельоту з Дубаю до Флориди (США) він продовжив святкування у закритому колі. Точну локацію організатори не розкривали, але ймовірно вечірка відбулася в ОАЕ.

Головною зіркою вечора став Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової та відомий російський гуморист, який у РФ визнаний "іноагентом". З початку повномасштабної війни Галкін неодноразово виступав на корпоративах із українськими організаторами та глядачами, виконуючи популярні пісні. Так, під час ювілею Головкіна Галкін разом із Лободою заспівав хіти української естради, зокрема композицію "Цей сон" Степана Гіги.

Гості свята активно фотографувалися та танцювали під улюблені хіти. Лобода виконала свій відомий трек "Superstar", а Галкін заспівав легендарну українську пісню "Смерека", музика якої належить Володимиру Кудрявцеву, а слова — Миколі Луківу. Пісня спочатку звучала у виконанні Василя Зінкевича з ансамблем "Смерічка" і стала хітом 1970-х років.

Світлана Лобода підтримує дружні стосунки з Пугачовою та Галкіним ще з довоєнного часу, неодноразово відвідуючи їхній замок у Московській області. Після початку повномасштабної війни контакти збереглися, незважаючи на переїзд Галкіних до Ізраїлю та періодичне проживання у Латвії та на Кіпрі.

У соцмережах реакція на спільний виступ Лободи та Галкіна була переважно позитивною. Коментарі під дописами артистки здебільшого підтримували її, хоча певна частина користувачів досі критикує Лободу за активну роботу на російському музичному ринку до 24 лютого 2022 року та ставлення до "хороших росіян", до яких відносять Максима Галкіна.

