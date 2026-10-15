"Холостячка" повертається: хто стане новою головною героїнею реаліті-шоу

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка здобула широку популярність завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", стане головною героїнею третього сезону романтичного реалітішоу "Холостячка". Телеканал СТБ уже оголосив кастинг чоловіків, які хочуть познайомитися з зіркою та поборотися за її прихильність.

Антоніна Хижняк стала героїнею "Холостячки"

Про повернення проєкту "Холостячка" та вибір головної героїні телеканал СТБ повідомив на своїй сторінці в Instagram. Дату прем’єри нового сезону поки не розголошують.

Якою буде нова "Холостячка"

У анонсі Антоніну Хижняк описують як щиру, дотепну та пряму жінку, яка знає, чого хоче від стосунків. Акторка не прагне відповідати чужим очікуванням і цінує можливість відкрито говорити про почуття. Важливою частиною її життя є син. Тепер, за задумом творців шоу, Антоніна готова до нових стосунків і хоче зустріти чоловіка, поруч із яким зможе залишатися собою.

СТБ уже запрошує потенційних учасників заповнювати анкети для участі в проєкті. Серед якостей, на які звертають увагу творці шоу, це почуття гумору, щирість і готовність до відвертого спілкування.

Що відомо про Антоніну Хижняк

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. У дитинстві займалася в цирковій студії "Юність", а також закінчила музичну школу за спеціальністю академічний та естрадний вокал.

Антоніна Хижняк стала героїнею "Холостячки"

Антоніна Хижняк стала героїнею "Холостячки"

У 2012 році акторка завершила навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після цього працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Справжнім проривом на телебаченні для Хижняк стала роль Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша", прем’єра якого відбулася у 2020 році. Крім акторської роботи, вона займається дубляжем та озвучуванням фільмів, серіалів і мультфільмів. Її голосом українською мовою говорять персонажі, яких грали Дейзі Рідлі та Алісія Вікандер.

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