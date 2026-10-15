Їх обожнювали мільйони, але ненавиділи колеги: 9 зірок музики зі скандальною репутацією

Музична слава не завжди означає повагу з боку тих, хто працює поруч. Деякі відомі артисти запам'яталися не лише хітами, а й конфліктами з колегами, вибуховим характером та суперечками через гроші. BuzzFeed зібрав історії 9 виконавців, співпраця з якими, за свідченнями їхніх колег, могла перетворюватися на справжнє випробування.

Скандальні музичні зірки та конфлікти за лаштунками. Фото: scratsmacker / Pixabay

Лорін Гілл і Шон "Diddy" Комбз

Співачка Лорін Гілл опинилася в центрі суперечок через авторські права та ставлення до музикантів. Учасники її колективу скаржилися на жорстку критику й несподівані зміни умов роботи. Піаніст Роберт Гласпер також розповідав про проблеми під час підготовки до виступу.

Шон "Diddy" Комбз теж отримував серйозні претензії від колишніх підопічних. Репер Mase звинувачував продюсера в несправедливій оплаті за музичні права, а співачка Обрі О'Дей описувала роботу з ним як психологічно виснажливий досвід.

Аксель Роуз і Кортні Лав

Фронтмена Guns N' Roses Акселя Роуза критикували за регулярні запізнення на концерти. За спогадами басиста Даффа Маккагана, іноді музикантам доводилося чекати на нього годинами, що викликало роздратування гурту й публіки.

Кортні Лав також мала непрості стосунки з колегами. Учасники Hole згадували про напружену атмосферу в колективі, а конфлікт співачки з Кетлін Ганною на фестивалі Lollapalooza 1995 року завершився звинуваченнями у фізичному нападі.

Від джазу до року: складні характери

Барабанщик Бадді Річ прославився не лише віртуозною грою, а й гнівними тирадами на адресу музикантів. Девід Кросбі відкрито визнавав, що з ним важко працювати, а учасники Talking Heads критикували Девіда Бірна через розбіжності щодо авторства пісень.

До переліку також увійшли Джеймс Браун, Філ Спектор, Морріссі та оперна співачка Кетлін Баттл. Їхні історії демонструють, як конфлікти, вимогливість і боротьба за контроль могли псувати професійні стосунки навіть у світі великої музики.

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