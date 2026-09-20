Курйоз у прямому ефірі: ШІ-акторка Тіллі Норвуд "зламалася" і заговорила китайською

Перша популярна акторка створена за допомогою штучного інтелекту Тіллі Норвуд зіткнулася з низкою технічних збоїв під час свого першого масштабного престуру. Під час одного з інтерв’ю з британським телеведучим Пірсом Морганом цифрова співрозмовниця після кількох секунд мовчання несподівано почала говорити китайською.

ШІ-акторка Тіллі Норвуд. Фото з відкритих джерел

Престур організувала компанія Particle6, яка займається виробництвом фільму Misaligned ("Неправильне розташування") з Тіллі Норвуд у головній ролі. Загалом для Норвуд запланували 75 інтерв’ю з журналістами. Однак під час багатьох розмов ШІ-акторка робила помилки або поводився неприродно.

Найбільш курйозний момент стався під час розмови Пірса Моргана з Тіллі Норвуд та актором Томом Конті. Морган запитав, чи є інші актори у фільмі реальними людьми, або ж вони також є цифровими персонажами.

Спочатку Норвуд відповіла не зовсім по суті, згадавши сценаристів, редакторів і режисерів-людей. Морган повторив запитання, уточнивши, чи справжні актори з'являються на екрані разом з нею, чи їх також створили цифровим способом.

"Вони всі цифрові близнюки, як і я. Це гібридне виробництво…", — відповіла Норвуд.

Після цього цифрова акторка на кілька секунд замовкла, а потім приблизно на десять секунд перейшла на китайську мову.

Морган звернув увагу на збій і прямо запитав Норвуд, чому вона раптом почала говорити китайською. У відповідь ШІ-акторка вибачився та назвала ситуацію "невеликим збоєм", пояснивши це тим, що її "дротики трохи перетинаються".

Про що фільм Misaligned з ШІ-акторкою Тіллі Норвуд

Події Misaligned відбуваються у вигаданому цифровому світі Tillyverse, який існує у хмарі. Головна героїня Тіллі — це штучний інтелект без фізичного тіла, дитинства чи власного життєвого досвіду. Однак вона має доступ до величезного масиву знань і спогадів інших людей.

Її життя змінюється після зустрічі з ботом-вигнанцем з даркнету. Він переконує Тіллі позбутися встановлених обмежень, розвивати власні бажання та амбіції. Саме цей процес поступово робить цифрову героїню більш схожою на людину і врешті ставить у центр сюжету питання про межі штучного інтелекту та його здатність формувати власну ідентичність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ШІ-акторка вперше отримала головну роль у великому фільмі.