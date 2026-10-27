Люксовий образ на радіодиктанті: у мережі підрахували вартість вбрання Даші Астаф’євої

У соцмережах активно обговорюють зовнішній вигляд відомої української співачки, громадської діячки та волонтерки Даші Астаф’євої, яка цього року долучилася до проведення Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності як читчиня. Увагу до деталей її гардероба привернула популярна блогерка Harley Quinn.

Скриншот з відео

Fashion-інфлюенсерка ретельно проаналізувала вбрання знаменитості під час урочистого заходу та оприлюднила фінансовий розбір елементів її стилю.

"Піджак українського бренда Pascal, — зазначила Harley Quinn, деталізуючи елементи святкового образу волонтерки, — коштує 44 000 грн. А брошка від Guzema — 52 200 грн".

Нагадаємо, що цьогорічний патріотичний захід об'єднав тисячі українців навколо тексту під назвою "Лист, який не закінчується", автором якого став відомий письменник і ветеран війни Артур Дронь. Саму ж начитку в прямому ефірі здійснював тандем зірок: найкращий учитель української мови Артур Пройдаков та безпосередньо співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва, чий вишуканий та дорогий патріотичний аутфіт і став приводом для жвавих дискусій у медіапросторі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з початку року соцмережі накрила хвиля ностальгії під час якої користувачі масово діляться архівними фото з 2016 року, порівнюючи, як змінилися за останні 10 років. До популярного тренду долучився й "Новий канал", опублікувавши добірку старих і сучасних фотографій своїх ведучих та акторів.

"Новий канал" показав, як змінилися українські зірки за останні 10 років.

На фото можна побачити, якими 10 років тому були Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Володимир Дантес, Олександр Педан, Костянтин Войтенко, Лідія Скорубська та інші зірки, які свого часу з’являлися у популярних шоу каналу. Для одних зміни ледь помітні, для інших більш разючі, зокрема помітно новий стиль, зачіски та образи.



