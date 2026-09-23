«Мамо, він іде стріляти в нас»: діти Самойлової прощалися з життям під час збройного нападу Джигана

Журналістські розслідування команди Ксенії Собчак пролили світло на моторошні події, що відбулися на початку липня в елітному котеджному містечку "Шато Соверен" в Підмосков’ї РФ. Відомий репер-путініст, одесит Джиган, перебуваючи у стані сильного психологічного загострення, влаштував стрілянину з бойової зброї та взяв у заручники власних дітей та домашній персонал.

Джиган. Фото: з відкритих джерел

Як з'ясувалося, музиканту раптово ввижалася змова, стеження та неіснуючі злочини його підлеглих. Зібравши робітників у вітальні, він почав висувати безглузді звинувачення. Коли ж ситуація загострилася, старша донька Аріелла змогла вийти на зв'язок із матір'ю, Оксаною Самойловою, яка на той момент перебувала у від'їзді.

"Мама, ми помремо", — зі сльозами благала дівчинка у перших повідомленнях, описуючи паніку всередині будинку.

Налякана дитина благала про порятунок, розуміючи, що батько повністю втратив контроль над собою.

"Він запер нас, — передавала Аріелла з місця подій, — мама, будь ласка, благаю, попроси, щоб хтось приїхав. Я тебе дуже-дуже сильно люблю".

Останні слова дівчинки шокували жінку: "Він іде стріляти в нас. Будь ласка, будь ласка, мама, благаю, він уб'є нас".

Озброєне протистояння тривало близько десяти годин. Для звільнення бранців довелося задіяти колишніх бійців спецназу, які проводили приватну операцію за стандартами визволення заручників. Після успішного штурму репера затримали та ізолювали, а з шокованими дітьми довгий час працювали психологи за методиками допомоги жертвам терактів.

Журналістам також вдалося зв'язатися з одним із постраждалих робітників — громадянином Таджикистану на ім'я Шорух, по якому Джиган відкрив вогонь. Чоловік дістав два вогнепальні поранення, але вижив. За його словами, під час огляду території Джигану причудилися жахливі речі. Спершу музикант закрив помічника в коридорі, а потім безпідставно звинуватив у педофілії та оголосив, що розстріляє його. Попри пережите, Шорух не став звертатися до російських правоохоронців, а поспіхом залишив межі РФ та повернувся на батьківщину.

Наразі Джиган перебуває за межами Росії. За даними медіаресурсів Собчак, виконавець проходить тривалий курс реабілітації в елітному ізраїльському центрі Phoenix у місті Рішон-ле-Ціон. Замість лікарняних палат пацієнтам там пропонують умови п'ятизіркового готелю: басейни, джакузі, зони відпочинку та меню від шеф-кухаря. Вартість такого перебування обходиться родині орієнтовно у 12 тисяч доларів (близько 1 мільйона рублів) щомісяця, а повний тримісячний курс вартує щонайменше 3 мільйони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зрадник України, репер-путініст Денис Устименко-Вайнштейн, відомий під псевдонімом Джиган, прокоментував інформацію про розлучення з Оксаною Самойловою. В коментарі російським пропагандистським ЗМІ він заявив, що сподівається зберегти шлюб.