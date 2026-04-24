"Мене вивіз боженька": зрадниця Повалій пробила дно маячнею про втечу з України

Скандальна співачка Таїсія Повалій, яка після початку повномасштабної війни відкрито підтримала Росію, знову опинилася в центрі уваги після появи на публіці. Це сталося вже після того, як у неї було конфісковано нерухомість в Україні. У мережі поширилося відео з її новими заявами, опубліковане в Telegram.

У своїх висловлюваннях співачка розповіла емоційну історію про виїзд з України, стверджуючи, що нібито жила в постійному страху. Вона описувала свій стан як ізольований і психологічно пригнічений, заявляючи, що боялася навіть елементарних речей у власному будинку. При цьому Повалій представила свій переїзд до Росії як певне "визволення".

"Закрита на ключ, у страху. Мені було страшно навіть відкрити штори. Я жила у страху, тому що мене залякали. Мені здавалося, що моя місія закінчилася. А далі Боженька мене взяв і вивіз до Росії. Боженька мене вивіз", — сказала вона.

Окрім цього, артистка вкотре публічно продемонструвала підтримку російської позиції та анексії Криму, що стала початком збройної агресії проти України у 2014 році. Вона позитивно висловилася про події того періоду, назвавши їх нібито "поверненням додому" для півострова.

За словами Повалій, новина про окупацію Криму викликала у неї сильні емоції радості, а сам регіон вона описала як місце, де "живуть сильні люди", які, на її думку, не піддаються зовнішньому впливу.

