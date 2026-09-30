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Меттью Перрі витратив 7 млн дол. на спроби позбутися залежності: одкровення сестри

Сестра зірки "Друзів" розкрила подробиці багаторічної боротьби актора із залежністю та його спроб повернутися до тверезого життя

30 вересня 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Меттью Перрі роками намагався впоратися із залежністю, про що сам неодноразово говорив публічно. Тепер нові подробиці його особистої боротьби озвучила сестра актора Міа Перрі Бовік у документальному серіалі Netflix "The One About Matthew Perry".

Меттью Перрі витратив 7 млн дол. на спроби позбутися залежності: одкровення сестри

Меттью Перрі під час заходу. Фото: Policy Exchange / Wikimedia Commons.

7 млн дол. заради тверезості

За словами сестри, Перрі витратив близько 7 млн дол., намагаючись позбутися залежності та повернутися до тверезого життя. Ця сума показує, наскільки багато ресурсів актор спрямовував на боротьбу зі своєю проблемою.

Водночас за межами особистих труднощів Перрі залишався однією з найвідоміших зірок телебачення. Світову популярність йому принесла роль Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", який виходив з 1994 до 2004 року та налічував 236 епізодів.

Історія, яку знали не всі

Новий документальний проєкт має показати Меттью Перрі не лише як популярного актора, а й як людину, яка багато років боролася із залежністю. Трисерійний фільм містить свідчення людей, які добре його знали, а також раніше не оприлюднені фотографії та відео з приватного архіву родини Перрі.

Міа Перрі Бовік розповіла про брата після тривалого періоду мовчання. За її словами, їй знадобився час, щоб бути готовою поділитися спогадами про його життя та труднощі, з якими він стикався. Вона хоче показати його як цілісну людину, а не лише як Чендлера або актора, який боровся із залежністю.

Документальний проєкт дає можливість поглянути на життя актора через спогади його родини, друзів та колег. Автори серіалу прагнуть розкрити менш відому сторону людини, яку мільйони глядачів знали насамперед за роллю у "Друзях".

Трисерійний документальний серіал "The One About Matthew Perry" вийде на Netflix 27 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Том Круз назвав фільми, які визначили його кар'єру: серед них не лише "Місія нездійсненна"



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