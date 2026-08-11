"Не дотягують до спадщини": Скрипка прямим текстом принизив українців

Український музикант, фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка знову опинився в центрі уваги через різкі висловлювання про українське суспільство. В інтерв’ю проєкту "Візія" артист заявив, що сучасній Україні, на його думку, досі доводиться долати наслідки тривалого російського впливу.

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Скрипка пов’язує це не лише з історичними процесами, а й із культурними звичками, які, за його словами, сформували певне ставлення до якості та естетики. Він вважає, що в українському суспільстві й сьогодні можна помітити прояви вульгарності та низької культури.

"Українська нація має набутий "грішок" за століття московської колонізації – це низький стиль, вульгарність і жлобство", – заявив музикант.

Водночас артист наголосив, що не вважає такі риси природною частиною української культури. Навпаки, за його словами, українська історична спадщина демонструє зовсім інший рівень естетики.

Серед прикладів Скрипка назвав народну творчість, літературу, фольклор і пісенну традицію. На його думку, саме ця спадщина може бути орієнтиром для сучасного суспільства.

"Наша спадщина – творча, духовна, фольклорна, літературна, пісенна – має смак. Українська народна пісня має неймовірний смак", – зазначив артист.

Він також пояснив, що вважає проблемою невідповідність між культурним потенціалом України та сучасними суспільними звичками.

"Сучасне суспільство не дотягує до цієї спадщини саме через відсутність смаку", – сказав Скрипка.

Портал "Коментарі" вже писав, що український співак Олег Скрипка розповів, що його мама росіянка, а сам він народився не на території України. Таким чином значну частину дитинства Скрипка провів як в українському, так і в російському селі.