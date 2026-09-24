Нездоровий інцидент у Якутії: пішов із життя колишній суддя українського шоу «Х-фактор» Сергій Сосєдов

У віці 58 років пішов із життя російський музичний критик, журналіст та телеведучий Сергій Сосєдов. Про смерть шоумена повідомив його колега по телевізійному цеху Вадим Такменьов.

Сергій Сосєдов. Фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, трагедія сталася внаслідок нещасного випадку. Російські медіа, посилаючись на оточення критика, зазначають, що під час гастрольної поїздки він невдало впав зі сходів, що призвело до серйозної травми та подальшого набряку мозку. Джерело в агентстві ТАСС уточнило, що інцидент відбувся в Якутії.

Широку популярність на телебаченні Сосєдов здобув ще у 1990-х роках завдяки проєкту "Акули пера", де запам'ятався глядачам своїми безкомпромісними запитаннями та епатажним стилем спілкування з артистами.

В Україні журналіст став відомим у 2010 році, коли посів крісло судді популярного вокального проєкту "Х-фактор" на телеканалі СТБ, де пропрацював п'ять років. Крім того, у 2011 році він випробував свої сили як учасник розважального проєкту "Танці з зірками" на тому ж каналі. Згодом, у період з 2021 по 2023 рік, Сосєдов повернувся на російське телебачення як ведучий гостросюжетного ток-шоу "За гранню" на каналі НТВ.

Упродовж останніх років свого життя музичний критик відкрито демонстрував солідарність із кремлівським режимом та схвалював повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У своїх публічних виступах шоумен регулярно вдавався до образливої риторики на адресу нашої держави, транслюючи класичні наративи російської пропаганди про нібито "внешнє управління" та залежність Києва. Ба більше, в інтерв'ю він дозволяв собі називати Україну "хворою".

"В Україні жити неможливо", — стверджував Сосєдов, виправдовуючи агресивні дії своєї країни вигаданими причинами. Описуючи власне бачення інформаційного простору сусідньої держави, він додавав: "Там іде така пропаганда, просто пекельна… Там така неонацистська пропаганда, абсолютно пекельна. Геббельс відпочиває".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналістські розслідування команди Ксенії Собчак пролили світло на моторошні події, що відбулися на початку липня в елітному котеджному містечку "Шато Соверен" в Підмосков’ї РФ. Відомий репер-путініст, одесит Джиган, перебуваючи у стані сильного психологічного загострення, влаштував стрілянину з бойової зброї та взяв у заручники власних дітей та домашній персонал.



