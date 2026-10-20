Острів, ферма авокадо та гробниця-піраміда: сім найдивніших володінь голлівудських зірок

Знаменитості нерідко купують не лише розкішні будинки. Деякі придбання вражають незвичним призначенням. Видання People зібрало сім прикладів, які виходять далеко за межі звичайних голлівудських маєтків.

Пірамідальна усипальниця Ніколаса Кейджа на кладовищі Сент-Луїс у Новому Орлеані. Фото: Wikimedia Commons / Fallaner / CC BY-SA 4.0

Ферма авокадо та ранчо на тисячі гектарів

У 2007 році Сандра Буллок придбала в Каліфорнії ділянку площею близько 36,8 гектара за 2,72 млн доларів і перетворила її на органічну ферму авокадо. На території були будинок, басейн і сади. У 2022 році акторка продала маєток за 5,6 млн доларів.

Роберт Редфорд розвивав близько 2023 гектарів землі в Юті. Згодом там з'явився гірський курорт Sundance Mountain Resort, а також зародилася історія кінофестивалю Sundance.

Приватний острів і водний парк

Беар Ґріллз придбав острів Saint Tudwal's Island West біля узбережжя Уельсу. Занедбану територію він перетворив на відокремлений прихисток для самодостатнього життя. Леонардо Ді Капріо став власником острова Blackadore Caye в Белізі й планував створити там екологічний курорт, однак реалізація проєкту зіткнулася із затримками.

Селін Діон побудувала у Флориді маєток у багамському стилі з водним парком, басейни якого вміщували близько 1,89 млн літрів води.

Піраміда для актора та ранчо режисера

Ніколас Кейдж придбав у Новому Орлеані усипальницю у формі піраміди заввишки близько 2,7 метра.

Джордж Лукас перетворив колишнє молочне ранчо в Каліфорнії на Skywalker Ranch площею близько 1902 гектарів. Там облаштували студійні приміщення та простір для особистого користування. Ці приклади показують, що для знаменитостей нерухомість може бути не лише житлом, а й способом втілити власні захоплення й амбіції.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, який вестерн Клінта Іствуда вважають шедевром