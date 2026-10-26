Озвучував Баґза Банні та Даффі Дака: раптово помер відомий актор Ерік Бауза

Американська індустрія анімації зазнала втрати: у віці 46 років раптово помер Ерік Бауза — актор озвучування, відомий роботою над мультфільмами Looney Tunes. Його голосом говорили Баґз Банні, Даффі Дак та інші популярні персонажі. Про смерть артиста повідомило видання People 26 жовтня

Актор озвучування Ерік Бауза на фестивалі Comic-Con International у 2025 році. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Родина Баузи оголосила про його смерть у неділю, 25 жовтня, опублікувавши заяву в Instagram. Близькі зазначили, що актор пішов із життя раптово. За даними офісу судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес, причиною смерті стала гіпертензивна серцево-судинна хвороба.

Яких персонажів озвучував Ерік Бауза

Бауза був лауреатом премії "Еммі" та одним із відомих сучасних акторів озвучування. За кар'єру він отримав понад 400 акторських робіт у кіно й на телебаченні.

Він озвучував не лише Баґза Банні та Даффі Дака, а й Твіті, Поркі Піга та інших героїв. Зокрема, у фільмі "Космічний джем: Нове покоління" 2021 року його голосом говорили Даффі Дак, Поркі Піг, Елмер Фадд і Фоґгорн Леґгорн.

Незадовго до смерті актор працював над новими проєктами. Він повторив ролі кількох персонажів у фільмі "Койот проти Акме", а також готувався озвучити Даффі Дака в майбутньому мультфільмі "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical".

Як починалася кар'єра актора

Ерік Бауза народився 7 грудня 1979 року в Торонто. Спочатку він працював дизайнером персонажів у голлівудських студіях, а згодом побудував кар'єру в озвучуванні. У дитинстві він захоплювався Looney Tunes і намагався копіювати голоси героїв.

У Warner Bros. Animation відзначили його внесок у розвиток анімації та здатність дарувати радість мільйонам глядачів. Представниця компанії Ченнінг Дангі сказала, що Бауза продовжив спадщину легендарних голосів Looney Tunes.

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