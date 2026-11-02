Рак, герпес і хвороба Альцгеймера: знаменитості, яким поставили неправильний діагноз

Помилковий діагноз може налякати, затримати лікування чи мати трагічні наслідки. Від таких ситуацій не застраховані й знаменитості: одні роками не могли зрозуміти причину симптомів, інші пережили шок через помилку під час обстеження.

Голлі Беррі на Каннському кінофестивалі 2025 року. Фото: Gabriel Hutchinson / WikiPortraits / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Крістіна Епплґейт. У 2021 році акторці діагностували розсіяний склероз. За даними Ranker, у 2026 році вона повідомила, що діагноз був помилковим. Причину симптомів продовжували шукати, а невизначеність стала для неї випробуванням.

Кріс Крістофферсон. Актор і кантрі-музикант роками мав проблеми з пам'яттю, які пов'язували з хворобою Альцгеймера. Згодом обстеження виявили хворобу Лайма. Після лікування його стан, за повідомленнями, помітно покращився.

Келлі Кларксон. Перед церемонією "Греммі" 2006 року співачці повідомили про результати аналізів, які могли свідчити про рак. Вона провела день у страху, однак наступного дня лікар повідомив, що діагноз був помилковим.

Геллі Беррі. Акторка звернулася до лікаря через сильний біль і труднощі з сечовипусканням. Він припустив генітальний герпес ще до отримання результатів аналізів, але тести не підтвердили його. Згодом симптоми пов'язали з перименопаузою.

Сьюзен Бойл. У дитинстві співачці помилково приписали ушкодження мозку. Уже в дорослому віці фахівець діагностував у неї синдром Аспергера. За словами Бойл, це допомогло їй краще зрозуміти себе.

Джон Ріттер. Актор помер у 2003 році у віці 54 років через розшарування аорти. Під час лікування його стан, як повідомлялося, спершу сплутали із серцевим нападом. Родина подала позов, однак лікарів зрештою виправдали.

Ці історії нагадують, наскільки важливо уточнювати незрозумілий діагноз і обговорювати сумніви з медичними фахівцями.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому розсіяний склероз так легко сплутати з іншими хворобами