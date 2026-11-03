Секрет розкрито: знаменитий пес Патрон одружився та поділився кадрами зі своєю обраницею

Найвідоміший український чотирилапий сапер, пес Патрон, зворушив своїх шанувальників несподіваною новиною про зміни в особистому житті. Як виявилося, відомий помічник ДСНС та волонтер офіційно створив родину ще на початку осені, проте розкрити цю таємницю наважився лише зараз.

Пес Патрон з дружиною

"Я від вас дещо приховав, — щиро зізнався Патрон на своїх офіційних сторінках. — Не спеціально, а просто мені видавалося, що зараз не час порушувати простір такими новинами, але з іншого боку, інші новини, не такі хороші, не питають нас".

Чотирилапий улюбленець розповів, що його кохану звати Лана, і вона полонила його серце з першого погляду.

"Цього вересня я одружився! — оголосив сапер. — Мою дружину звати Лана, вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру, це від нас не відняти)".

Патрон відверто розповів, що тривалий час ставив на перше місце виключно професійну діяльність та допомогу іншим, ігноруючи власні потреби, що добре знайоме багатьом українцям під час війни. Проте зустріч із Ланою змінила його пріоритети.

"Я все відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як справи робочі, як волонтерство, ну, ви знаєте, — ділиться зіркова тварина. — Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем".

Ця щаслива подія надихнула Патрона звернутися до своєї величезної аудиторії із філософським закликом цінувати кожен момент і не переносити радісні миті на невизначене майбутнє.

"Хочу сказати тим, хто вагається, хто відкладає “на потім” щось лише для себе, для щастя, для усмішок… Може, не відкладайте? — зауважує Патрон, наголошуючи, що справа не у страху, а у бажанні збільшити кількість добра навколо. — Просто, якщо почати ось сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Любові більше, і більше життя".

Новоспечене подружжя надіслало всім українцям свій фірмовий "любовний лизь" і нагадало про важливість піклування про родину та країну. Ба більше, навіть власне свято пара вирішила конвертувати у допомогу фронту.

"Лана каже, що ви можете захотіти привітати нас, як то заведено в Україні, гривнею та валютою. Але нам справді нічого не треба! — підкреслив Патрон, оголосивши збір на техніку для брата свого господаря Михайла. — Але ми збираємо зараз на допомогу моєму дяді-військовому. Збираємо на дрони, антени, акумулятори. Бо це дійсно що треба новій сім’ї: спокійне небо над головами".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , які зіркові пари одружилися на початку серпня 2026.