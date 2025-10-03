Такого путіністка Нетребко не чекала: стало відомо про покарання співачки у Європі

У місті Клуж-Напока (Румунія) скасували запланований на 6 жовтня концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, яка неодноразово публічно підтримувала політику Кремля. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Анна Нетребко. Фото: з відкритих джерел

Як зазначили в МЗС, дипломатичні представники України в Румунії провели активну комунікацію з румунськими установами, зокрема з керівництвом Національної музичної академії, Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та органами місцевої влади. До процесу також долучилися представники громадянського суспільства. Завдяки спільним зусиллям вдалося не допустити виступу виконавиці, яка асоціюється з проросійською позицією.

У міністерстві наголосили, що скасування концерту є проявом солідарності з українським народом і частиною протидії гібридному впливу РФ через так звані "культурно-мистецькі події".

Крім концерту, Анна Нетребко мала отримати звання почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми. Це викликало окреме занепокоєння, адже проти співачки в Україні діють санкції через її публічну підтримку агресивної політики Росії.

Раніше Нетребко вже з’являлась на сценах у країнах Заходу. Зокрема, її нещодавній виступ у Лондоні викликав хвилю обурення в українському суспільстві. На ситуацію також відреагувала Перша леді України Олена Зеленська, яка розкритикувала толерантне ставлення до артистів, що підтримують війну.

Як вже писали "Коментарі", голова Офісу президента Андрій Єрмак звернув увагу на те, що російська сопрано Анна Нетребко повернеться на сцену Римської опери.