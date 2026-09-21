Трагедія у родині Сінді Кроуфорд: у віці 27 років помер син супермоделі Преслі Гербер

Відома американська родина та світова індустрія моди переживають глибоку жалобу через раптову смерть молодого манекенника Преслі Гербера. Життя 27-річного сина Сінді Кроуфорд обірвалося минулої неділі у медичному закладі Лос-Анджелеса, де він перебував на лікуванні.

Сінді Кроуфорд з чоловіком і дітьми. Фото з відкритих джерел

Молодий чоловік, який успадкував відоме прізвище та будував власну кар'єру на подіумі, протягом багатьох років стикався зі складними внутрішніми викликами.

"Преслі, єдиний син Кроуфорд і молодший брат моделі та акторки Кайї Гербер, сам працював моделлю, — розповідають близькі до родини біоографи, згадуючи про його життєвий шлях та публічну відвертість. Оглядачі додають: — Він відкрито розповідав суспільству про власні проблеми з психічним здоров’ям, затяжну депресію та залежність, а у своїх соцмережах регулярно публікував мотиваційні відео про проходження терапії та прагнення до здорового способу життя".

Психологічні труднощі Гербера-молодшого неодноразово приводили його до конфліктів із законом. У січні 2019 року його затримала поліція за керування автомобілем під впливом алкоголю. Згодом того ж року суд виніс йому вирок у вигляді трьох років умовного терміну, зобов'язавши пройти спеціальний курс профілактики алкоголізму та відпрацювати два дні на громадських роботах.

Проте, попри намагання стабілізувати свій стан, останні роки виявилися для юнака вкрай виснажливими через нові ментальні кризи.

"В останні роки Гербер також публічно говорив про пережиті важкі втрати та раптові панічні атаки, які заважали його нормальній життєдіяльності, — зазначають у повідомленні журналісти видання TMZ, аналізуючи останні сімейні інтерв'ю. Медійники наголошують на міцному зв'язку всередині родини: — Його сестра Кайя незадовго до його смерті з гордістю розповідала в інтерв'ю про те, наскільки мужньо та відкрито її брат ділився зі світом своїми психологічними проблемами, намагаючись підтримати інших".

Наразі батьки Преслі, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер, утримуються від розлогих публічних коментарів, просячи громадськість та пресу поважати приватність родини у цей надзвичайно складний час скорботи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка здобула світову популярність завдяки серіалам "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років.