Три країни відмовилися від участі на Євробаченні-2027: яка причина

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Slava Kot
Чехія не братиме участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2027". Причиною стало скорочення бюджету суспільного мовника на тлі змін у медійному законодавстві та реструктуризації фінансування. Таким чином, Чехія приєдналася до Нідерландів та Ірландії, які також оголосили про відмову від участі в наступному пісенному конкурсі. Про рішення повідомила Česká televize.
Три країни відмовилися від участі на Євробаченні-2027
Через нові правила фінансування чеський суспільний мовник має скоротити витрати приблизно на 350 мільйонів крон (близько 14,3 млн євро). У таких умовах участь у міжнародному пісенному конкурсі не стала пріоритетом.
Чехія також не купуватиме права на трансляцію конкурсу. Водночас глядачі зможуть стежити за виступами на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" та голосувати в категорії "Решта світу".
Раніше про неучасть у "Євробаченні-2027" оголосили Нідерланди та Ірландія. Їхні рішення пов’язані з війною в Газі та допуском Ізраїлю до конкурсу. Нідерландський мовник заявив, що через ситуацію на Близькому Сході "Євробачення" більше не можна вважати нейтральним майданчиком. Ірландська сторона пояснила свою позицію гуманітарною кризою в Газі та загибеллю цивільних.
У 2027 році конкурс має прийняти болгарське місто Бургас.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал на Євробаченні. Чому вирізали виступ Сердючки – реакція Данилка.