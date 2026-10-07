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Три країни відмовилися від участі на Євробаченні-2027: яка причина

Чехія не братиме участі в Євробаченні-2027 через скорочення бюджету мовника. Раніше від конкурсу відмовилися Нідерланди та Ірландія.

7 жовтня 2026, 09:05
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Slava Kot

Чехія не братиме участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2027". Причиною стало скорочення бюджету суспільного мовника на тлі змін у медійному законодавстві та реструктуризації фінансування. Таким чином, Чехія приєдналася до Нідерландів та Ірландії, які також оголосили про відмову від участі в наступному пісенному конкурсі. Про рішення повідомила Česká televize.

Три країни відмовилися від участі на Євробаченні-2027: яка причина

Три країни відмовилися від участі на Євробаченні-2027

Чому Чехія відмовилася від Євробачення

Через нові правила фінансування чеський суспільний мовник має скоротити витрати приблизно на 350 мільйонів крон (близько 14,3 млн євро). У таких умовах участь у міжнародному пісенному конкурсі не стала пріоритетом.

"У 2027 році ми не побачимо чеський прапор на сцені "Євробачення". Але ми й надалі вболіватимемо за інших учасників і сподіваємося, що колись знову побачимо вас на "Євробаченні"", — заявили представники мовника.

Чехія також не купуватиме права на трансляцію конкурсу. Водночас глядачі зможуть стежити за виступами на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" та голосувати в категорії "Решта світу".

Які країни відмовилися від участі у "Євробаченні-2027"

Раніше про неучасть у "Євробаченні-2027" оголосили Нідерланди та Ірландія. Їхні рішення пов’язані з війною в Газі та допуском Ізраїлю до конкурсу. Нідерландський мовник заявив, що через ситуацію на Близькому Сході "Євробачення" більше не можна вважати нейтральним майданчиком. Ірландська сторона пояснила свою позицію гуманітарною кризою в Газі та загибеллю цивільних.

У 2027 році конкурс має прийняти болгарське місто Бургас. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал на Євробаченні. Чому вирізали виступ Сердючки – реакція Данилка.



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