У Львові зі скандалом скасували концерт Фелікса Редьки: що сталося

У Львові скасували концерт стендап-коміка Фелікса Редьки, який мав відбутися 29 жовтня у Центрі Довженка. Причиною стали публічні звинувачення коміка у поширенні проросійських та антиукраїнських тез. Скасування виступу спричинило бурхливу дискусію в соцмережах: одні користувачі підтримали рішення, інші назвали його проявом цензури.

Фелікс Редька

Першим на запланований концерт у Львові Фелікса Редьки звернув увагу львівський активіст Тарас Хавунка. Він заявив, що вважає проблематичним проведення виступу Редьки саме на майданчику, який належить громаді Львова.

"29 жовтня виконавець, який систематично просуває відверто ватні тези, має виступати в Центрі Довженка — львівському комунальному підприємстві, яке належить громаді та використовує комунальне майно і ресурси. Фелікс Редька має право виступати, жартувати й шукати для себе приватні концертні майданчики. А ми з вами матимемо право врахувати цей вибір і переглянути своє ставлення до конкретної приватної локації", — зазначив Хавунка.

Активіст окремо наголосив, що збори коштів на потреби українського війська не повинні автоматично виправдовувати будь-які заяви артиста. Після розголосу концерт у Центрі Довженка скасували. Сам Фелікс Редька заявив, що про рішення його заздалегідь не попереджали.

Згодом стендапер опублікував відео, у якому емоційно відреагував на ситуацію. Він поставив під сумнів логіку заборони виступу в одному українському місті, тоді як в інших місцях його концерти проходять.

"Мій концерт Одіссея відмінили у Львові. Без попереджень. Запасайтесь попкорном. Бідні будуть всі. Львів нічим не відрізняється від жодного іншого міста України. Чому я, громадянин України, на одній території можу виступати, а на іншій — ні?" – заявив стендапер у відео, на початку якого він вилазить зі сміттєвого баку.

Редька також зазначив, що раніше неодноразово виступав у Центрі Довженка під час повномасштабної війни. Крім того, стендап-комік іронічно запитав, чому його "слобожанське ї**ло не проходить галицький фейс-айді".

Скандал швидко вийшов за межі Львова. Частина українських коміків та публічних діячів стала на захист Редьки. Зокрема, Женя Янович заявив, що не поділяє всіх поглядів стендапера, однак вважає скасування його концерту неправильним. На підтримку Редьки також висловилися комік Микола Зирянов та стендаперка Алла Волкова.

Водночас інші публічні особи підтримали скасування концерту. Блогерка Олена Мандзюк зазначила, що "це ж треба так вигороджувати консерву на фоні Олександра Довженка", а комік Антон Тимошенко висміяв Редьку іронічним дописом, що його концерт у Львові не скасовується. Також проти Фелікса Редьки виступила блогерка Тетяна Микитенко (Рагулівна).

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що саркастичний допис коміка Фелікса Редьки про відключення світла в Києві викликав гучний скандал і жорстку реакцію відомих українських діячів.