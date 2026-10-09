У мережі не впізнали Меган Фокс: нове відео з акторкою спровокувало хвилю критики через зміни у зовнішності

Відома американська акторка Меган Фокс, яка довгі роки утримувала статус світового еталону краси, знову опинилася в центрі бурхливих обговорень. Приводом для цього став короткий ролик, опублікований кінематографічним онлайн-архівом Letterboxd, де зірка ділилася переліком своїх улюблених стрічок. Проте замість обговорення кінорекомендацій, користувачі мережі переключили всю увагу на обличчя та фігуру знаменитості, засипавши публікацію тисячами коментарів.

Меган Фокс

Ситуація загострилася настільки, що модераторам платформи довелося повністю обмежити можливість коментування через шквал образливих зауважень.

"Вона повністю спотворила своє обличчя, — обурювалися одні користувачі під відео, не приховуючи свого розчарування. — Як шкода".

Водночас віддані прихильники зірки виступили на її захист, закликавши критиків до емпатії та нагадавши про фізіологічні причини змін. Виявилося, що хоч кадр оприлюднили нещодавно, сам запис створювали минулого року, коли Меган перебувала у процесі відновлення після народження четвертої дитини.

"Вона щойно народила малюка", — зауважували захисники, натякаючи на природні набряки після вагітності.

Додатковим фактором стресу для акторки став тривалий складний період в особистому житті. Останніми роками вона перебувала у нестабільних стосунках із музикантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Пара то розходилася, то знову заявляла про заручини, і попри чергове примирення перед появою спільної доньки, зрештою вони остаточно розірвали зв'язок. Окрім новонародженої дівчинки, Фокс також самостійно виховує трьох синів від шлюбу з Браяном Остіном Гріном, з яким розлучилася після 15 років разом через банальне вигорання у шлюбі.

"Вона дійшла до тієї межі, коли все було не дуже добре... — згадував колишній чоловік зірки Браян Остін Грін причини їхнього розриву, — її все дратувало. Це трапляється у стосунках, я розумію. Ти доходиш до моменту, коли думаєш: "Боже, те, як ти зараз човгаєш ногами, те, як ти кладеш хліб у тостер, просто зводить із розуму"".

Сама Меган Фокс ніколи не приховувала свого захоплення б'юті-модифікаціями. Вона відверто розповідала в інтерв'ю про ринопластику, мамопластику та регулярне використання ін'єкцій краси, вважаючи критику суспільства лицемірною.

"Я не розумію, який сенс соромити людей за те, що вони вдаються до подібних процедур, — ділилася раніше зірка своїми думками щодо засудження пластики. — Соромити за це дуже дивно. Люди думають, що я зробила набагато більше, ніж є насправді".

Як би там не було, саме кардинальна зміна іміджу свого часу допомогла акторці вирватися з епізодичних ролей. Трансформація зовнішності відкрила їй двері до великого кіно, подарувавши головні ролі у блокбастерах "Трансформери" та "Тіло Дженніфер", які й перетворили її на головний секс-символ епохи двохтисячних.

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