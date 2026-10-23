Ви думали, це кінотрюк: 10 акторів, які насправді вміють те, що показали у фільмах

У кіно глядачі звикли до спецефектів, каскадерів і монтажу, які створюють ілюзію неймовірних здібностей. Проте іноді актори справді володіють навичками, які демонструють на екрані. Деякі зірки використали спортивний досвід, інші здивували знімальну групу несподіваними талантами.

Білл Мюррей довів, що його справжні вміння можуть дивувати не менше, ніж ролі в кіно. Фото: Siebbi, CC BY 3.0

Справжні влучання та спортивна майстерність

Білл Мюррей у комедії "Кінгпін" зіграв професійного гравця в боулінг. В одній зі сцен його персонаж тричі поспіль збиває всі кеглі. Реакція людей навколо була справжньою: актор виконав три страйки поспіль із першої спроби, чим здивував навіть режисерів.

Курт Рассел у фільмі "Втеча з Лос-Анджелеса" також обійшовся без кінематографічних хитрощів. Його герой має влучити в баскетбольні кошики за обмежений час. Актор тренувався між знімальними дублями, а всі успішні кидки, включно з кидком через увесь майданчик, виконав сам.

Том Голланд, відомий за роллю Людини-павука, ще до приходу у Marvel займався танцями та гімнастикою. Ці навички допомогли йому виконувати частину акробатичних рухів у фільмах про супергероя. Водночас складні трюки й небезпечні епізоди залишалися роботою професійних каскадерів.

Навички, які змінили сцени у фільмах

Деріл Ганна в "Той, що біжить по лезу" використала досвід професійної гімнастки. Її вміння настільки вразили режисера Рідлі Скотта, що він змінив постановку бійки за участю Гаррісона Форда, додавши гімнастичні елементи.

Джек Ніколсон у фільмі "Сяйво" так переконливо розбивав двері сокирою, що реквізит довелося замінити міцнішими дверима. Раніше актор був пожежником-добровольцем і знав, як працювати з інструментом.

Інші таланти, які потрапили на екран

Дастін Гоффман у фільмі "Останній шанс Гарві" зіграв на піаніно композицію, яку сам написав. Музика була для актора не випадковим захопленням: свого часу він мріяв стати джазовим піаністом.

Ленс Генріксен у "Чужих" виконав трюк із ножем, яким його персонаж Бішоп швидко вдаряє між пальцями іншого героя. Актор справді володів цією навичкою, хоча у фільмі сцену додатково прискорили.

Стів Макквін у "Великій втечі" продемонстрував майстерність керування мотоциклом. Саме він запропонував додати гонитву на мотоциклі, а більшість трюків виконав особисто. Винятком став стрибок через огорожу з колючим дротом.

Дензел Вашингтон у спортивній драмі "Його гра" зміг закинути м'яч у кошик під час гри проти професійного баскетболіста Рея Аллена. А Гаррісон Форд у фільмі "Свідок" використав навички тесляра, адже до успіху в Голлівуді заробляв на життя столярною справою.

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