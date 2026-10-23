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Ви думали, це кінотрюк: 10 акторів, які насправді вміють те, що показали у фільмах

Білл Мюррей збивав страйки в боулінгу, Том Голланд виконував гімнастичні трюки, а Джек Ніколсон умів вибивати двері сокирою. Деякі сцени у відомих фільмах виявилися значно реалістичнішими, ніж можна було уявити

23 жовтня 2026, 00:08
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Сергій Кречмаровський

У кіно глядачі звикли до спецефектів, каскадерів і монтажу, які створюють ілюзію неймовірних здібностей. Проте іноді актори справді володіють навичками, які демонструють на екрані. Деякі зірки використали спортивний досвід, інші здивували знімальну групу несподіваними талантами.

Ви думали, це кінотрюк: 10 акторів, які насправді вміють те, що показали у фільмах

Білл Мюррей довів, що його справжні вміння можуть дивувати не менше, ніж ролі в кіно. Фото: Siebbi, CC BY 3.0

Справжні влучання та спортивна майстерність

Білл Мюррей у комедії "Кінгпін" зіграв професійного гравця в боулінг. В одній зі сцен його персонаж тричі поспіль збиває всі кеглі. Реакція людей навколо була справжньою: актор виконав три страйки поспіль із першої спроби, чим здивував навіть режисерів.

Курт Рассел у фільмі "Втеча з Лос-Анджелеса" також обійшовся без кінематографічних хитрощів. Його герой має влучити в баскетбольні кошики за обмежений час. Актор тренувався між знімальними дублями, а всі успішні кидки, включно з кидком через увесь майданчик, виконав сам.

Том Голланд, відомий за роллю Людини-павука, ще до приходу у Marvel займався танцями та гімнастикою. Ці навички допомогли йому виконувати частину акробатичних рухів у фільмах про супергероя. Водночас складні трюки й небезпечні епізоди залишалися роботою професійних каскадерів.

Навички, які змінили сцени у фільмах

Деріл Ганна в "Той, що біжить по лезу" використала досвід професійної гімнастки. Її вміння настільки вразили режисера Рідлі Скотта, що він змінив постановку бійки за участю Гаррісона Форда, додавши гімнастичні елементи.

Джек Ніколсон у фільмі "Сяйво" так переконливо розбивав двері сокирою, що реквізит довелося замінити міцнішими дверима. Раніше актор був пожежником-добровольцем і знав, як працювати з інструментом.

Інші таланти, які потрапили на екран

Дастін Гоффман у фільмі "Останній шанс Гарві" зіграв на піаніно композицію, яку сам написав. Музика була для актора не випадковим захопленням: свого часу він мріяв стати джазовим піаністом.

Ленс Генріксен у "Чужих" виконав трюк із ножем, яким його персонаж Бішоп швидко вдаряє між пальцями іншого героя. Актор справді володів цією навичкою, хоча у фільмі сцену додатково прискорили.

Стів Макквін у "Великій втечі" продемонстрував майстерність керування мотоциклом. Саме він запропонував додати гонитву на мотоциклі, а більшість трюків виконав особисто. Винятком став стрибок через огорожу з колючим дротом.

Дензел Вашингтон у спортивній драмі "Його гра" зміг закинути м'яч у кошик під час гри проти професійного баскетболіста Рея Аллена. А Гаррісон Форд у фільмі "Свідок" використав навички тесляра, адже до успіху в Голлівуді заробляв на життя столярною справою. 

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 серіалів, фінали яких досі дратують фанатів



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Джерело: https://www.ranker.com/list/actors-who-showed-off-real-skills-in-movies/stephanroget
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