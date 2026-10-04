"Ви отримуєте автомобіль!" та стрибок Тома Круза: 7 моментів, які назавжди змінили шоу Опри

Шоу Опри Вінфрі понад чверть століття залишалося одним із найвідоміших телевізійних проєктів. Програма виходила з 1986 до 2011 року, за цей час в ефір вийшов 4561 випуск. У програмі з'являлися знаменитості, звичайні люди, автори книжок і гості з надзвичайними історіями.

Опра Вінфрі - ведуча легендарного телешоу, яке завершилося після 25 сезонів. Фото: Lawrence Jackson / Білий дім

Одним із найвідоміших епізодів стала поява Опри з візком, наповненим жиром. У 1988 році ведуча продемонструвала кількість ваги, яку втратила після чотирьох місяців рідкої дієти. Пізніше Вінфрі назвала цей момент одним зі своїх найбільших професійних жалів, оскільки він, за її словами, створював небезпечний стандарт схуднення.

У 1996 році з'явився ще один проєкт, який пережив саме шоу, — книжковий клуб Опри. Ведуча щомісяця обирала книгу для обговорення, а її рекомендації допомагали авторам очолювати списки бестселерів.

Не менш резонансним стало інтерв'ю Еллен Дедженерес у 1997 році. Незабаром після публічного камінг-ауту акторка та телеведуча прийшла на програму разом із тодішньою партнеркою Енн Гейч. Випуск викликав суперечки, а сама Опра згодом розповідала про хвилю ненависті, яку отримала після ефіру.

Але найвідомішою телевізійною сценою залишається стрибок Тома Круза на дивані у 2005 році. Актор говорив про свої почуття до Кеті Голмс, а його емоційна поведінка за кілька секунд перетворилася на світовий попкультурний феномен.

У 2004 році шоу також увійшло в історію завдяки масштабній роздачі автомобілів. Понад 200 глядачів отримали Pontiac G6. А у 2009 році Вітні Г'юстон дала відверте двосерійне інтерв'ю, де говорила про залежність, реабілітацію та складні стосунки з Боббі Брауном.

Фінал шоу у 2011 році теж став масштабною подією. Після 25 сезонів Опра завершила програму спеціальним прощальним випуском, на якому зібралися Том Круз, Том Генкс, Мадонна, Бейонсе та інші відомі гості.

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