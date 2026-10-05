Виник жорстко звернувся до Зеленського через війну Путіна: співак шокував вимогою

Скандальний співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині, знову опинився в центрі уваги через заяви про Україну. У новому інтерв’ю блогерці Наталії Велесевич співак пояснив, чому поки не планує повертатися на батьківщину.

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Артист заявив, що головною причиною є неготовність миритися з можливими обмеженнями на виїзд з України. За словами Винника, він звик самостійно визначати, де і як йому жити, а тому не хоче опинитися в ситуації, коли не зможе залишити країну.

"Я б хотів прожити у своїй мирній, щасливій країні. Але цього немає. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб відвідати своїх батьків на кладовищі, я цього не зроблю, бо мешкаю тут... І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину і не мав права виїхати, це як?", — заявив співак.

Винник фактично назвав одну умову, за якої готовий розглядати повернення. Йдеться про завершення бойових дій і встановлення миру. Поки цього не сталося, артист воліє залишатися в Німеччині, де, за його словами, почувається захищеним.

"Для початку має настати мир... Я вільна людина, можу вийти вночі на вулицю, я не хвилююся за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому, законному раю", — сказав Винник.

Блогерка поцікавилася у співака, як би він відреагував, якби президент Володимир Зеленський особисто запросив його разом із "вовчицею" повернутися до України.

У відповідь Олег Винник заявив, що зараз не схильний беззастережно довіряти будь-кому. Він також підкреслив, що не вважає себе настільки впливовою людиною, щоб глава держави телефонував йому особисто.

За словами артиста, сьогодні для нього важливіше, щоб українська влада домоглася припинення війни, загибелі людей більше не було, а ті українці, які цього бажають, отримали можливість повернутися додому. Водночас Винник визнав, що реалізувати це буде непросто.

Портал "Коментарі" вже писав, що співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває в Німеччині, вперше детально пояснив, чому досі не повернувся до України.