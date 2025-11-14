"Вона отримала 10-15 млн за фільм про війну": режисер -путініст накинувся на Анджеліну Джолі

Сербський кінорежисер боснійського походження Емір Кустуріца, відомий своєю проросійською позицією, висловив різку критику на адресу голлівудської актриси Анджеліни Джолі. Російські ЗМІ звернулися до нього за коментарем щодо її візиту до Херсона — міста, яке постійно страждає від обстрілів та атак дронів російських окупаційних сил.

Фото: з відкритих джерел

Кустуріца згадав власну військову мелодраму 2011 року "В краю крові та меду", яка розповідала про війну в Боснії. На його думку, Джолі як "фахівець" працює на західну пропаганду, отримавши 10–15 мільйонів доларів за зйомки фільму про війну в Боснії. Він назвав цей фільм "дурним" і "поганою західною пропагандою", підкресливши, що радянські стрічки свого часу були "якісною пропагандою"

Кустуріца давно підтримує агресію Росії, не лише через культурну та мистецьку співпрацю з країною-агресором, а й через публічні політичні заяви та символічні дії. Він активно підтримує вторгнення РФ в Україну та планує отримати російське громадянство.

Водночас Анджеліна Джолі прибула до Херсона з гуманітарною місією. Вона відвідала місцеві медичні установи, поспілкувалася з прикордонниками та отримала від них пам’ятні подарунки, серед яких набір національної символіки та коїн Державної прикордонної служби України. Херсонські медики поділилися деталями візиту, зазначивши, що актриса особисто поспілкувалася з дітьми та працівниками лікарні, проявивши увагу до місцевих потреб.

Раніше "Коментарі" писали, що співачка Анжеліка Рудницька, відома своєю участю в гурті "Територія А", прокоментувала минулі виступи Віталія Козловського в Москві, які раніше викликали критику. Артистка зізналася, що їй непросто сприйняти той епізод, незважаючи на те, що під час повномасштабного вторгнення Росії Козловський добровільно пішов до Збройних Сил України.