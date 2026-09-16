«Врятувати не вдалося»: Оля Полякова у сльозах розповіла про загибель свого улюбленця

У родині відомої української виконавиці Олі Полякової сталося велике горе, пов'язане з втратою маленького чотирилапого друга. Домашній улюбленець артистки — мініатюрний померанський шпиц, якого звали Мімі, загинув після нападу агресивної зграї.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Драматичними подробицями інциденту, що стався на території приватного сектору, де мешкає зірка, Оля Полякова поділилася у своїх соціальних мережах.

"Мімі вийшла погуляти на подвір'ї , як завжди , але не повернулася вчасно, — ледь стримуючи ридання, розповіла артистка у своїх коротких відеозверненнях в Instagram. Описуючи страшний момент возз'єднання з улюбленцем, співачка крізь сльози додала: — Вона знайшлася лише наступного дня, вся покусана іншими собаками. На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям, і врятувати нашу тваринку не вдалося".

Переживаючи особистий біль, виконавиця вирішила привернути увагу громадськості до глобальної проблеми контролю за безпритульними тваринами в Україні. Полякова впевнена, що бездіяльність у цьому питанні ставить під загрозу безпеку як інших домашніх улюбленців, так і людей.

" Люди, стерилізу йте безпритульних тварин, щоб їх було менш е" , — емоційно закликала зірка свою багатомільйонну аудиторію.

Наразі це єдиний гуманний спосіб зробити так, щоб безпритульні тварини більше не збивалися в небезпечні зграї та не накидалися на інших тварин чи на людей на вулицях.

Прихильники та колеги по шоубізнесу активно висловлюють слова співчуття Олі Поляковій та її дітям, для яких шпиц Мімі був загальним улюбленцем і джерелом радості протягом багатьох років.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці серпня популярна українська співачка Оля Полякова разом зі своєю старшою донькою Марією потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду на шляху до Одеси, внаслідок якої дівчина зазнала травм обличчя, а на місці аварії виник конфлікт із невідомим чоловіком.