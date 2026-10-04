"Я був дуже запальним, злим і мстивим": Сильвестр Сталлоне зізнався, яким став після успіху "Роккі"

Сильвестр Сталлоне відверто розповів про період своєї кар'єри, коли успіх не приносив йому очікуваної радості. Під час розмови з Трейсі Сміт у межах CBS Sunday Morning актор згадав, яким був приблизно у 30-35 років, коли намагався довести собі та іншим, що справді заслуговує на місце в Голлівуді.

Сильвестр Сталлоне згадує період після успіху "Роккі", коли прагнення довести власну спроможність впливало на його характер. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

За словами Сталлоне, цей етап він називає "ерою доказування". Саме тоді актор став, як він сам висловився, дуже запальним, злим і мстивим. Він зізнався, що постійно прагнув показати оточенню свою правоту, через що навіть не міг повною мірою насолоджуватися власним успіхом.

Причиною такого стану став стрімкий злет після "Роккі". Сталлоне написав сценарій і зіграв головну роль у фільмі, який вийшов, коли йому було 30 років. Картина розповідала про боксера Роккі Бальбоа та принесла актору світову популярність. "Роккі" отримав "Оскар" за найкращий фільм, а сам Сталлоне був номінований на нагороди за найкращий сценарій та чоловічу роль.

Попри це, актор відчував, що все ще повинен доводити власну спроможність. За його словами, він не вмів "вимкнути" це прагнення навіть після того, як уже досяг вершини. Замість вдячності за отриману можливість Сталлоне зосереджувався на необхідності відповідати очікуванням і показувати, чого він вартий.

Через десятиліття ставлення актора змінилося. Сьогодні він каже, що більше не відчуває потреби щось комусь доводити. Сталлоне зазначає, що люди можуть мати різні сторони характеру та різні захоплення, а його власний принцип зараз простий — продовжувати рухатися вперед і не зациклюватися на минулих досягненнях.

Історію раннього успіху Сталлоне також переосмислює новий фільм "I Play Rocky". Стрічка показує період, коли молодий актор намагався пробитися в Голлівуді зі своїм рукописним сценарієм "Роккі", попри численні відмови. У фільмі роль молодого Сталлоне виконав Ентоні Іпполіто.

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