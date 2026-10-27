"Якби я обійняла його міцніше": Шерон Осборн розповіла про останні хвилини з чоловіком

Шерон Осборн розповіла, якими були останні слова її чоловіка, легендарного рок-музиканта Оззі Осборна, перед його смертю. В інтерв'ю BBC вона згадала їхню останню ніч разом і момент, який назавжди залишився в її пам'яті.

Оззі Осборн з альбомом Scream. Фото: Chicks With Guns Magazine / CC BY-SA 2.0

За словами Шерон, уночі Оззі прокинувся та попросив її двічі поцілувати його. Вона виконала прохання, після чого він сказав: "Обійми мене, обійми міцно". Шерон пригадала, що обійняла чоловіка. Тоді вона не знала, що це стане їхнім останнім спільним моментом.

Вранці Оззі спустився вниз, щоб потренуватися. Невдовзі в нього сталася зупинка серця. До будинку в графстві Бакінгемшир прибула бригада медиків, які намагалися реанімувати музиканта, однак врятувати його не вдалося. Шерон розповіла, що спала, коли хтось раптово забіг до кімнати й покликав її вниз. Вона кинулася туди, але допомогти чоловікові вже було неможливо.

Оззі Осборн помер у липні 2025 року у віці 76 років. Це сталося менш ніж за три тижні після прощального виступу Black Sabbath на концерті Back to the Beginning у Бірмінгемі. Смерть музиканта шокувала шанувальників у всьому світі. Виступ у Бірмінгемі став прощальним шоу гурту, тож новина про смерть фронтмена надійшла невдовзі після того, як він знову вийшов на сцену разом із колегами.

Шерон зізналася, що й досі щодня відвідує могилу чоловіка, яку видно з її вікна, і подумки розмовляє з ним. Вона також закликає фанатів пам'ятати Оззі не лише як рок-ікону, а й як веселу, харизматичну та щиру людину. За словами Шерон, він ніколи не намагався здаватися кимось іншим і завжди говорив правду. Сам музикант просив шанувальників згадувати його, вмикаючи музику якомога голосніше й віддаючись їй із повною силою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що раптово помер відомий актор Ерік Бауза