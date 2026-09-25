Згасла «слов'янська зірка» французького кіно: на 89-му році життя померла легендарна Марина Владі

Світ кінематографа зазнав тяжкої втрати. У Франції на 89-му році життя померла видатна французька акторка, письменниця та виконавиця українсько-російського походження Марина Владі. Інформацію про її кончину, що настала після тривалого нездужання, підтвердили рідні артистки через інформаційне агентство AFP. Авторитетне видання Le Figaro у своєму некролозі вшанувало пам'ять зірки, назвавши її неймовірною "слов'янською зіркою, яка яскраво сяяла на небосхилі французького кіно".

Володимир Висоцький і Марина Владі

"Мама відійшла у вічність у стінах власного будинку, — зазначається в офіційному повідомленні дітей Марини Владі. — Останні хвилини вона провела у колі найближчих людей та своїх улюблених домашніх тварин".

Сім'я також підкреслила, що легендарна акторка прожила надзвичайно насичене, тривале та красиве життя. Карьєра майбутньої кінодіви, яка народилася у 1938 році під ім'ям Катерина-Марина Полякова-Байдарова, розпочалася у дуже ранньому віці — свою першу епізодичну роль вона виконала у стрічці "Літня гроза", коли їй було лише 10 років.

Загалом творчий доробок знаменитості налічує понад 80 кінокартин. Світову славу та визнання критиків їй принесли головні ролі в культовому фільмі "Чаклунка" (1956), а також у драмі "Бджолина матка" (1963), за яку вона отримала престижну нагороду Каннського кінофестивалю як найкраща акторка. Журналісти та критики наголошують, що вона понад пів століття зачаровувала європейського глядача своїм неповторним слов'янським шармом та шляхетним голосом.

Окремою драматичною сторінкою її біографії став шлюб із видатним радянським поетом, актором та бардом Володимиром Висоцьким, який було укладено в 1970 році. Своїм спогадам про ці бурхливі стосунки Владі згодом присвятила відому біографічну книгу "Володимир, або Перерваний політ" та створила на її основі однойменну театральну виставу.

"Вона тривалий час боролася із хворобою, — прокоментував сумну звістку син поета Микита Висоцький. — Вона зробила величезний внесок, зокрема і для всіх нас, кому залишається важливою спадщина Висоцького, тому ми маємо зберегти про неї світлу і вдячну пам'ять".

У різні роки заслуги Марини Владі перед культурою відзначалися на міжнародному рівні, зокрема у 2012 році вона отримала медаль Пушкіна за популяризацію мови та збереження культурних зв'язків, а у 2006 році в Єкатеринбурзі їй та її зірковому чоловікові навіть звели спільний пам'ятник. Проте в останні роки життя акторка чітко розставила політичні акценти: після 2022 року вона відкрито виступила із різким засудженням повномасштабного російського вторгнення в Україну, назвавши кремлівський режим диктаторським та смертоносним.

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