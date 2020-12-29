Звездный Новый год: как его встречали и собираются встретить украинские звезды

Новогоднее настроение – всегда особенное, но этот год для людей во всем мире стал непривычным. Уж слишком нас всех измотал этот високосный, корона-кризисный 2020-й. И очень хочется, чтобы наступающий был в разы лучше. Накануне Нового года издание "Комментарии" расспросило звезд украинского телевидения и шоу-бизнеса о самом ярком праздновании Нового года, а также о том, как собираются встретить 2021-й.



Новый год. Фото из открытых источников

Игорь Кондратюк, телеведущий, продюсер:





– Сейчас в памяти последнее яркое празднование Нового года – 2020-го. Это произошло в столице Новой Зеландии – Веллингтоне.Туда я прилетел 31-го декабря, в полдень. Вместе с семьей, которая прилетела в Новую Зеландию ранее, за два часа до Нового года пошли в центр города, где было людно. Люди слушали артистов на двух площадках, пили пиво и вино. А в полночь был первый на планете Земля новогодний салют в честь 2020-го года. И тогда еще никто не знал, насколько этот год будет неожиданно проблемным...

2021-й встретим также всей семьей, но дома, под Киевом. Может, это будет означать, что следующий год станет намного лучше? Посмотрим. И именно это я и пожелаю всем украинцам: лучшего года, чем 2020-й. Года, когда ковид-19 уже не будет угрозой для здоровья и жизни людей. Ну и года, успешного для страны во всех отношениях.

В том числе желаю сборной Украины по футболу как минимум выйти в финал Евро-2020, которое будет в 2021. Ведь у меня уже есть билет на финал! (улыбается)

Анастасия Кожевникова, певица, победительница шоу "Хочу V ВИА Гру", бывшая солистка группы "ВИА Гра":





– Когда заходит речь о самом ярком праздновании Нового года, всегда вспоминаю то, которое впервые провела не в семейном кругу. В тот вечер мне предложили работу – спеть пару песен, нарядиться в Снегурочку, встречать гостей, и, конечно, веселить детишек. Тогда я впервые встретила Новый год на сцене – и в том же году попала в группу ВИА Гра. Всё случилось, как в пословице – "Как встретишь Новый год, так его и проведёшь!".

В этом году поедем с мужем к родным. Мы с ним из одного города – Южноукраинска. Будем готовить вместе с мамой. Я это обожаю!

Я вспомню свой год в костюме Снегурочки. Снова переоденусь во внучку Деда Мороза и буду всех веселить, раздавая задания – спеть песню или рассказать стих. С целью встать из-за стола и поактивничать, не весь же вечер пить и есть (улыбается – ред.). И, конечно, мы не обойдемся без вручения подарков. Об одном я позаботилась заранее. Это мой Beauty Bag by Anastasia Kozhevnikova.

Год назад у меня возникла идея о создании своего бьюти-бокса. Но выпустить стандартный бокс с косметикой — не ново, а мне хотелось чего-то необычного. Так, после долгих раздумий, родился концепт моего бьюти-мешочка. Это отличный подарок, ведь все девочки любят ухаживать за собой.

Украинцам желаю быть счастливыми, замечать счастье в мелочах и стремиться к свершению своих мечтаний!

Александр Лукьяненко, ведущий "Полезной программы" на "Интере":





- Самое яркое празднование Нового года было на работе – в новостных службах всегда эфир 1 января. Еще помню, как 2000-й встречал на Майдане – у меня там было прямое включение. А в прошлом году после того, как часы пробили двенадцать, взял чемоданы и поехал в аэропорт. В этом есть своя прелесть, если летишь куда-то на юг, потому что самолеты полупустые и рассвет ты уже встречаешь в новом году под пальмами и с видом на море. Очень понравилось!

В этом году в первый раз за много лет никуда не улетаю. Буду встречать новый год дома, с искусственной елкой, котом и гостями по скайпу – я строго соблюдаю все меры предосторожности. Да я вообще никогда столько времени не сидел на одном месте – целый год никуда не выезжал. Помню, на прошлый новый год загадывал желание побывать в Мон-Сен-Мишеле во Франции. Даже купил авиабилеты на атлантическое побережье. Прогорели! Но я продолжаю учить французский язык. Очень люблю Европу, эмоционально это – мое. Надеюсь, в 2021 году путешествия вернуться в нашу жизнь!

Украинцам желаю – берегите себя, будьте здоровы и не переключайтесь – смотрите "Интер" 31 декабря. В 10:00 выйдет новогодний выпуск "Полезной программы", в котором вы узнаете о том, как правильно, вкусно и красиво встретить Новый 2021 год.

SLAVIA, певица:





– Новый год люблю праздновать на сцене, развлекая людей и получая удовольствие. Запомнился Новый год, который мы праздновали дома. Это было так: когда президент начал свою речь, муж (Михаил "Дзидзьо" Хома – Dzidzio – ред.) открыл шампанское, и так, что в бутылке его осталось чуть-чуть на дне, а всё игристое потекло по стенам, столу, полу… Вместо того чтобы загадывать желания, пришлось заняться уборкой.

Этот год для меня был счастливым и насыщенный событиями. Важнейшее – съемки клипа на песню "Я тобі не мамка", запись новых песен и выход на широкую публику. Немного устала морально, от работы, и от серого неба. Сейчас я в теплых краях и буду праздновать новый год здесь.

Украинцам желаю здоровья, веселого настроения и, чтобы была возможность посетить страны своей мечты.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:





– Обожаю рождественско-новогоднюю пору и всё, что с ней связано: развешивать гирлянды и украшать елку, готовить подарки для родных и даже мерзнуть в метель! Наиболее ярко запомнилась празднование Нового года во время моего обучения в Нюрнберге, в Германии. Там действительно яркая в прямом смысле этого слова, традиция – зажигать фейерверки, петарды, открывать хлопушки. Горожане зажигают небо яркими салютами. В новогоднюю ночь все выходят на улицу, выпускают в воздух огни, приветствуют друг друга, соседей и празднуют всей улицей. Всё очень масштабно и драйвово!

В эту новогоднюю пору желаю каждому из нас – ничего не бояться. Всем миром мы пережили много бурных событий. И в будущем, уверена, нас ожидает только самое лучшее! Будьте уверены в себе! Всё будет хорошо! Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы.

Дуэт Anna Maria:





Мария: Одно из самых необычных и нестандартных мест празднования, когда на Новый год у нас было два концерта в Египте. Хотелось снега и мороза, а была жара. И хоть нам было весело, все вокруг светилось праздничными огнями, но новый год мы тогда не прочувствовали.

Анна: Как-то встретили Новый год на крыше под открытым небом. Было здорово – с разных сторон гремели салюты и звездной россыпью раскрывались прямо над нашими головами. А еще помню, как во время выступления в Ивано-Франковске выключился свет. У людей праздник, а когда появится освещение – непонятно. Мы взяли гитары, сели на край сцены и начали петь. Люди тут же подхватили. Было прекрасно!

Мария: Мы всегда отмечаем Новый год на сцене. 2021 – не исключение, ведь мы не представляем себе праздника без музыки. Для нас главное, где бы мы не находились – дома, на сцене или в компании друзей – встречать Новый год с музыкой.

Анна: Главный атрибут праздника – настроение. И близкие люди рядом. Если нет настроения – остальное уже не так важно.

Мария: Украинцам желаю – не отчаиваться. История человечества повидала уже много разных событий, наверняка найдется выход и из этой ситуации. "Все буде добре", как поется в нашей песне.

Анна: Надеяться на лучшее и не забывать, что жизнь происходит прямо здесь, прямо сейчас. В этот момент. Поэтому желательно не сидеть и ждать у моря погоды, а творить, дерзать, действовать. Наслаждаться общением с родными и придумывать все новые и новые идеи.

Мария: И, конечно, хочется пожелать ценить каждый момент. Если разобраться, то у каждого из нас есть за что поблагодарить Бога, вселенную, жизнь, родителей. Каждый из нас может быть счастливым прямо сейчас, потому что жизнь – это и есть счастье. И если мы имеем возможность видеть своих родных, встречаться, общаться, значит, все отлично!

Александр Педан, ведущий Improv Live Show (Новый канал):





– Буду праздновать Новый год в семейном кругу. Тем более, у сына сейчас такой нежный возраст, он запоминает все мелочи и очень ждет праздника. Осознал, что хочу проводить новогоднюю ночь дома, когда работал ведущим на новогоднем мероприятии в горах. За день до этого я упал на сноуборде и ударился головой. Меня обкололи сильными обезболивающими. В ту ночь на мероприятии нас работало трое: я, dj и Наталья Могилевская. Наташе было проще – ей нужно было петь 40 минут. А мы с диджеем закрывали остальные пять часов. Мне было настолько плохо, что не очень помню, как отработал. Тогда и понял, что хочу встречать новогоднюю ночь в кругу близких.

Вадим Яцун, медийный фотограф:

- У меня было много ярких празднований Нового года! Я любил отмечать его на работе, когда пел. Это всегда были незабываемые гастроли. Прошлый год я приятно встретил в Таиланде под часовой салют, который ночь превратил в день! И даже там я умудрился сделать оливье, а найти наши продукты, что было ооочень не просто!

2021-й планирую встретить в компании новых друзей и знакомых, надеюсь, что это внесет новую энергию в этот год.

Украинцам желаю быть активными и креативными! Только изобретательность и позитивное мышление могут превратить кризис в момент успеха!

Ярослава Руденко, певица, заслуженная артистка Украины, эксперт "Полезной программы" и ток-шоу "Касается каждого" на "Интере":





– В 2012-м мы с мужем на новогодние праздники поехали в Норвегию. Страна очаровала меня своей природой, чистой экологией, приветливыми людьми. И удивительный мир сказочной зимы: бревенчатые избы, занесенные сугробами, укутанные снегом деревья и белоснежные верхушки гор. Мы словно оказались в настоящей детской сказке под Новый год.

Новый год – лучший семейный праздник. Мы к нему серьезно готовимся. В народе говорят: "Как год встретишь, так и проведешь". А я хочу и встретить, и провести счастливой! Уже навели порядок в доме и во дворе. Нарядили искусственную елочку. Кстати, нашей елочке уже 35 лет. Моя мама ее купила еще тогда, когда была студенткой. Мы бережно храним все традиции, новогодние праздники отмечаем всей семьей, за общим столом, рядом с телевизором.

Украинцам желаю, чтобы события этого года заставили задуматься над жизненными ценностями. И чтобы там ни говорили, самый драгоценный клад – это жизнь и здоровье. Берегите и то и другое! Кстати, китайский гороскоп утверждает, что год Белого Металлического Быка будет удачным для людей трудолюбивых и целеустремленных. А значит, нужно целеустремленно готовиться к встрече нового года. Пусть 2021 год будет счастливым для вас и ваших родных!

Елена-Кристина Лебедь, ведущая "Аферисты в сетях" (Новый канал):





– Самый яркий Новый год был на Кубе. Обожаю танцевать. Люблю музыку, движение, улыбающихся людей. На Кубе мы просто упивались атмосферой. Кубинский дух – вообще сумасшедшая вещь. А в Новый год и подавно. Была куча людей из разных стран, и все кричали "Happy New Year", кто-то поздравлял на испанском. Так круто! Я не пью, но в такой момент просто пьянеешь от атмосферы счастья вокруг тебя.

Ирина Кудашова, актриса:



- Самое яркое празднование Нового года было в Париже с лучшим другом. Мы должны были встретить его возле Эйфелевой башни. Но так получилось, что в 23:00 оказались на другом конце города – и добраться было очень сложно. Мы пришли пешком к башне, в надежде успеть. И чудо случилось. Мы успели и открыли шампанское.

В этом году планирую встретить Новый год с парнем и его семьей. Так сказать в тесном семейном кругу.

Украинцам пожелаю сил в новом году, чтобы их никогда не покидала удача, задор и много, много счастья!

Диана Шабас, Мисс Украина Земля 2019:





- Самое яркое воспоминание – когда впервые встречала новоый год за границей. Вначале я немного расстроилась, что не увижу родителей и близких друзей, но ночь была яркая и очень новогодняя.

2021-й буду встречать со своим молодым человеком и самыми близкими друзьями.

Украинцам желаю, конечно, здоровья. Этот год показал каждому из нас, что здоровье - самое главное. Берегите себя, своих родных и близких, мойте руки и делайте зарядку.

Ранее "Комментарии" писали, как встречать год Белого металлического Быка.

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