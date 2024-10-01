Борис Джонсон раскрыл, чем болела Елизавета II: новые подробности последних дней монарха

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделиться подробностями о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. В автобиографии "Unleashed" Джонсон утверждает, что Елизавета II страдала раком костей, и это стало причиной ее смерти в сентябре 2022 года. Выдержки из книги, опубликованные британскими СМИ, раскрывают, что Джонсон знал о болезненном состоянии королевы за последний год ее жизни.



Борис Джонсон о смерти Елизаветы II. Фото из открытых источников

Борис Джонсон рассказал, что его последняя встреча с королевой была 6 сентября 2022, когда он официально подал в отставку с должности премьер-министра. Это произошло в Балморале – за два дня до смерти Елизаветы II. Последняя фотография королевы, сделанная в тот день, стала символом ее непреклонности, но, по словам Джонсона, уже тогда было заметно, что монарх испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно автобиографии, Джонсон знал, что королева "имеет форму рака костей". Это заявление стало первым официальным упоминанием о возможной причине смерти Елизаветы II, которое подтвердил чиновник. Официально в свидетельстве о смерти монарха указана "старость" как причина смерти, но Джонсон утверждает, что подлинный диагноз держали в тайне.

Джонсон вспоминает, что во время их встречи королева "казалась бледнее и сутулее", а на ее руках были видимы синяки, возможно, от медицинских процедур. Джонсон пишет, что королева "целое лето знала, что она уходит, но решительно держалась и выполняла свой последний долг". По словам британского политика, даже тогда она улыбалась и показывала свою стойкость.

Открытие Бориса Джонсона о состоянии здоровья королевы Елизаветы II стало неожиданностью для многих, поскольку информация о ее здоровье всегда была под строгой охраной.

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