Что известно о тайской "спящей принцессе": появилась новая информация о ее состоянии

Королевская семья Таиланда впервые за несколько месяцев обнародовала новые детали о состоянии здоровья принцессы Баджракитиябхи Махидол, старшей дочери короля Рамы X, которая находится в коме уже более трех лет.

Тайская принцесса Баджракитиябха. Фото из открытых источников

В новом заявлении говорится, что 45-летняя принцесса, известная как Баджракитиябха или "Принцесса Бха", борется с серьезными осложнениями. У принцессы обнаружили инфекцию в крови, нуждающуюся в диализе. Врачи назначили антибиотики широкого спектра действия и препараты для поддержания давления.

"Инфекция в крови принцессы заставила немедленно начать комплексную терапию, включавшую применение антибиотиков и фармакологическую поддержку системы кровообращения", — говорится в заявлении.

Принцесса находится в больнице Красного Креста Чулалонгкорн в Бангкоке. Ее лёгкие и почки работают благодаря медицинским аппаратам, а почечную функцию частично замещает диализ. Это лишь четвертое официальное заявление дворца с декабря 2022 года, когда принцесса потеряла сознание из-за сердечного приступа и попала в кому.

Кто такая принцесса Баджракитиябха

Баджракитиябха – единственный ребенок короля Рамы X от первой жены Соамсавали Китиякары. До болезни она была одной из самых заметных фигур тайской монархии, имея дипломы по праву и международным отношениям, полученные в Таиланде и США.

Она работала юристом в ООН, занимала должность посла Таиланда в Австрии и была известна своей правозащитной деятельностью. В частности, способствовала принятию в 2010 году Бангкокских правил ООН по защите прав женщин в местах лишения свободы и внедрению альтернатив тюремному заключению.

Вопрос о преемнике тайского престола до сих пор остается открытым. Хотя традиция предпочитает мужчин, внутри страны считали принцессу Баджракитиябху одной из вероятных наследниц. Ее госпитализация в 2022 году изменила ситуацию, однако 73-летний король Рама X официально не назвал преемника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скончался "спящий принц" Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали о том, как принцесса Дубай шокировала заявлением о роскошной жизни в "золотой клетке".