Фотофакт: самые дорогие наряды, которые носили члены британской королевской семьи

Члены королевской семьи Великобритании известны тем, что никогда не стеснялись выходить на публику в одежде демократичных брендов. Они часто носят доступную одежду от таких брендов, как Zara, H&M и ASOS. В то же время, у них есть доступ и к эксклюзивным вещам, цены на которые для большинства из нас могут казаться космическими.



Insider сделал подборку 16 самых дорогих образов, которые носили британские королевские особы.

Кейт Миддлтон подавала пиво во время поездки в Ирландию в 2019 году, надев платье Missoni за 2480 долларов. Платье в настоящее время продано в онлайн-магазине брендовых вещей Net-a-Porter.





Шляпка дизайнера Филипа Трейси, в которой принцесса Беатрис пришла на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, обошлась примерно в 3300 долларов. Филип Трейси создалболее 30 шляп для гостей свадьбы Уильяма и Кейт. Но самый большой ажиотаж вызвала шляпа именно принцессы Беатрис. Она была выполнена в форме банта, ленты которого напоминают перевернутые винтовые рога. Модные критики называли ее весьма странным и неудачным творением дизайнера. Беатрис продала шляпу на благотворительном аукционе за 131 000 долларов.





Кейт Миддлтон отмечала День Святого Патрика в 2019 году в изумрудном пальто Alexander McQueen стоимостью 4000 долларов. Она завершила образ брошью из трилистника из частной коллекции королевской семьи и цветочной шляпкой за 676 долларов от Lock & Co.





Принцесса Евгения объявила о своей помолвке в платье Эрдема стоимостью 5175 долларов, которое она однажды надела для фотосессии Harper's Bazaar. В сентябрьском номере журнала за 2016 год Евгений показала целый день из своей жизни.





Меган Маркл надела блестящее голубое платье стоимостью 5595 долларов от Ролана Муре на выступление Cirque du Soleil в 2019 году. В этом платье она появилась спустя пару часов после того, как выходила на публику в платье стоимостью 35 долларов от H&M.





Во время поездки в Париж в 2017 году Кейт Миддлтон надела наряд от Шанель, который стоил около 10 000 долларов. По словам Мари Клэр, твидовое платье Миддлтон от Chanel, пояс и маленькая сумка стоили более 10 000 долларов.





Свадебная униформа принца Гарри на заказ Dege & Skinner стоила около 10 246 долларов. В день своей свадьбы принц Гарри был одет в форму кавалерийского полка британской армии, в котором служил в Афганистане. Управляющий директор Dege & Skinner Уильям Скиннер сказал GQ в 2018 году, что аналогичное форменное пальто стоит около 8484 долларов, а брюки – 1762 долларов.





Принц Джордж был одет в миниатюрную версию униформы своего дяди от Dege & Skinner. Вместо того, чтобы подробно расписывать воинские звания, как на мундире его дяди, сюртук принца Джорджа был вышит его инициалами.





Кейт Миддлтон надевала это бальное платье Alexander McQueen стоимостью 10 605 долларов на несколько мероприятий. Она впервые надела цветочное платье на BAFTA в 2017 году с дизайном с открытыми плечами, а затем добавила рукава-колпачки для мероприятия в Национальной портретной галерее в 2019 году.





Платье Меган Маркл от Oscar de la Renta для премии австралийского Географического Общества 2018 года продается за 13 044 доллара. Платье украшено черными птицами от дизайнера Сары Эсмоингт. Маркл дополнила образ туфлями-лодочками Aquazzura "Deneuve Bow" стоимостью 750 долларов, которые она, как известно, носила и позже.





Кейт Миддлтон надела наряд стоимостью 14 000 долларов на свадьбу своей сестры Пиппы. Наряд состоял из бледно-розового платья Александра Маккуина, шляпы Джейн Тейлор и сережек Кики Макдоно. Венчание состоялось в церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир.





На свой первый бубличный выход с королевой Елизаветой Меган Маркл надела платье от Givenchy стоимостью 18 000 долларов. Они отправились на ночном королевском поезде в Чешир, Англия.





Меган Маркл надела прозрачное платье от Ralph & Russo с пышной юбкой стоимостью 75 000 долларов, сшитое специально для нее для фотографий помолвки с принцем Гарри.





Вечернее платье Меган Маркл с коротким рукавом обошлось более чем в 157 000 долларов. Шелковое креповое платье было разработано Стеллой Маккартни.





Свадебное платье Меган Маркла обошлось примерно в 265 000 долларов. Простое церемониальное платье с вырезом лодочкой для Меган Маркл было разработано дизайнером Клэр Уэйт Келлер для Givenchy.





Свадебное платье Кейт Миддлтон обошлось примерно в 332 000 долларов. Его создала дизайнер Сара Бертон для бренда Alexander McQueen, платье, по оценкам, обошлось в 331 721 доллар.





"Комментарии" писали, что принц Джордж и принцесса Шарлотта, маленькие члены королевской семьи, сейчас учатся в 3 и 1 классе соответственно в школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. Хотя они — два самых известных ребенка в мире, в школе их не называют королевскими титулами.

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